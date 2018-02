Después de que Traición , la serie de TVE, no lograra ganar la batalla a El accidente de Telecinco, Antena 3 lo va a intentar con Cuerpo de élite , la versión en serie de la película. En esta comedia, los mejores agentes de cada Comunidad Autónoma se unen al Cuerpo de élite secreto para poner a salvo nuestro país. Elena, Berta, Salva, Ximo y Josemari estarán bajo las órdenes de Montse y Efe en cada una de las misiones a las que se tendrán que enfrentar. Con una selección excelente, el Ministro del Interior confía de forma plena en los integrantes del cuerpo. Su primera misión, esta noche.

El último testigo (La 1, 21.40 horas)

Un ex agente de la CIA decide empezar una nueva vida junto a su hija de 15 años. Ahora trabaja en Bélgica como experto en seguridad de una multinacional pero, de repente, un día se encuentra con que la empresa ya no existe, sus compañeros de trabajo se han ido y sus ayudantes tienen como objetivo matarlo... a él y a su hija. Para sobrevivir, ambos tendrán que aprender a confiar el uno en el otro, pero la tarea no será nada fácil cuando la niña descubra la verdad sobre el pasado de su padre.

El accidente (Telecinco, 21.00 horas)

¿Qué hará Joao con Manuel cuando se entere de que le ha quemado a todo su ganado? Mientras, María intenta huir del cacique portugués y de una muerte segura y pide ayuda a José y Lucía, sin saber que Joao ha ordenado a José matarla si quiere que su hijo Samuel siga vivo... ¿Será capaz José de matar a María?