Desilusionada con los líderes del asentamiento, Verity se encuentra susceptible a sus viejos malos hábitos, lo que requiere que Meredith sea la más responsable de las dos por una vez. Todo el mundo está intrigado por la noticia de que Henry sigue vivo, y con esta información se empiezan a formar planes a medida que la desconfianza profundiza. Alice no puede descansar sabiendo que Henry aún está vivo, por lo que lleva a cabo una desafiante petición de James Read. Mientras tanto, Henry y Davie hacen un descubrimiento que cambiará su relación y alterará la trayectoria de su futuro. Cuando Jocelyn descubre que Temperance está organizando las celebraciones para la noche de San Juan, ve la oportunidad de congraciar a su nueva adversaria. Pero a medida que las celebraciones se ponen en marcha, una sombra devastadora se proyecta sobre los actos.

Ilustres ignorantes (#0, 21.30 horas)

Cuando faltan muy pocos días para la Navidad, el espacio de humor aborda un tema muy navideño (tal y como inmortalizó Charles Dickens en su Cuento de Navidad). La escritora Nieves Concostrina y el historietista Pedro Vera son los invitados a la mesa de Ilustres Ignorantes. Junto a Coronas, Colubi y Cansado, debaten esta noche sobre los fantasmas. ¿Creen en ellos?, ¿con cuál les gustaría contactar?

Sin ley ni esperanza (Televisión Canaria, 15.45 horas)

Robert Duvall interpreta a un bandido medio loco y zoquete incapaz de asumir los valores del norte de Estados Unidos que triunfaron con la Guerra Civil. Lo cual no quita que la película no oculte su admiración por el forajido, enfrentado a un poder corrupto que parece justificar su afición por lo ajeno. Precisamente un robo de grandes dimensiones es el leit motiv de la película, cuando James y su compinche Cole Younger (Cliff Robertson) atracan el 7 de septiembre de 1876 el banco más grande del Oeste del Misisipi. Perseguidos por sus enemigos, la banda no sólo deberá luchar contra ellos, también para evitar las divisiones surgidas por el conflicto por el liderazgo entre Younger y James.