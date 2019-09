Comando actualidad / La 1, 23.15 horas

No es un comienzo de curso cualquiera, se estima que uno de cada cinco escolares puede sufrir acoso en España. Los casos crecen y las redes sociales los multiplican. Comando Actualidad inicia temporada analizando el drama que viven decenas de familias en nuestro país. Recoge también testimonios en primera persona de jóvenes que sufren acoso y que se sienten desprotegidos, o de profesores que reconocen no estar preparados para abordar un problema que supera la frontera de las aulas. Abogados, médicos y psicólogos reciben cada vez más casos.

Amenazas de muerte, empujones, insultos... Raquel y Luis contienen la rabia y reprimen las lágrimas de dolor que sienten al contar la violencia a la que lleva sometida su hija desde hace siete años. Tenía diez cuando en el colegio comenzó a ser acosada por sus propias compañeras. La estadística asegura que el acoso comienza a los diez años y que el 43 % de las víctimas tiene menos de esa edad. Pedro, es abogado y especialista en el tema. Asegura que, a pesar de las denuncias, no existen garantías de que se investiguen los casos. Afirma que el protocolo de los centros escolares no funciona y que las investigaciones internas en colegios e institutos no sirven.

‘No hay un aula sin más de dos o tres casos de acoso’, la frase es de Fermín, un policía nacional que lleva doce años recorriendo centros escolares, hablando con estudiantes, profesores y familias para prevenir y tratar el problema. Y es tajante afirmando que no hay colegio sin acosadores y que las redes sociales están multiplicando la intensidad.

El teléfono del Ministerio de Educación contra el acoso recibe una media de 1.200 llamadas al día. Muy pocas acaban en una inspección educativa.