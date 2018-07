Promises & Lies: The Story of UB40 (Sundance TV, 21.30 horas)

Una de las bandas comercialmente más exitosas de todos los tiempos, UB40, disfrutó de décadas de gran reconocimiento, vendiendo más de 70 millones de discos con éxitos globales como Red Red Wine, Can not Help Falling in Love y I Got You Babe. Pero el estrellato y la fama tuvieron un precio y la banda se encontró a sí misma como víctima de su propio éxito: en bancarrota y sin un céntimo. Mediante entrevistas recientemente grabadas con Ali Campbell, Robin Campbell, Astro, Brian Travers, Mickey Virtue y Jimmy Brown, la banda relata su ascenso fenomenal a la fama y habla de la disputa actual que ha dividido a una familia y a una banda, ya que continúan girando como dos grupos separados pero ambos el nombre de UB40.

La verdad sobre los carbohidratos (#0, 20.00 horas)

El doctor Xand van Tulleken explica en este documental algunas curiosidades sobre los carbohidratos. ¿Son los carbohidratos buenos o malos para nuestra dieta? Ciertos mitos sobre este grupo de alimentos contribuyen a su mala fama. Este documental ahonda en los tres diferentes tipos de carbohidratos existentes y en las virtudes que poseen. Algunos contribuyen a enfermedades como la diabetes, otros aumentan la fertilidad. Además, a través de la dietética veremos cómo consumirlos de una forma sana y saludable. Xand van Tulleken explica en La verdad sobre los carbohidratos, que con los que tienes que tener cuidado son con los color beige.