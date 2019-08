Año 1939. Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), una aristócrata inglesa frívola y superficial. Un matrimonio sin amor y sin hijos le ha privado de todo lo que no sea su cuadra de caballos. Convencida de que su marido le es infiel, Sarah viaja desde Londres hasta Darwin (Australia) para enfrentarse con él. Su guía, Drover (Hugh Jackman), es un ganadero tan tosco como refinada es Sarah. La profunda antipatía que se profesan se suaviza cuando Sarah se hace cargo de un joven mestizo, huérfano (Brandon Walters) y marginado.

Conmovedor y sincero, el documental destaca un tema que la mayoría preferiría evitar y lo presenta de una manera positiva y estimulante. Seis historias de personas que se acercan a la muerte y de familiares de personas recientemente fallecidas que eligieron opciones de entierro no tradicionales, desde celebraciones de la vida hasta enterramientos ecológicos, entierros espaciales y demás.

A medida que la generación del llamado baby boom se acerca a la hora de su muerte, más y más personas están repensando la forma en que se celebra el final de la vida y deciden tomar el control de lo que ocurrirá cuando ya no estén entre nosotros.

Cuando se adentra por primera vez en el Bosque Encantado, un territorio inexplorado y totalmente prohibido, ella y sus hermanos los pitufos Filósofo, Valiente y Torpe emprenderán un alocado viaje lleno de acción, peligro y descubrimientos, que los conducirá al mayor misterio de la historia Pitufa, y que cambiará sus vidas para siempre porque descubrirán que no están tan solos como pensaban. Eso sí, deberán tener mucho cuidado, porque su eterno enemigo, el malvado hechicero Gargamel les pisa los talones.

En la aldea de los pitufos, cada uno de sus habitantes tiene un propósito: Pitufo Panadero hace pan y pasteles, Pitufo Vanidoso se dedica a mirarse en el espejo, Pitufo Gruñón gruñe constantemente y Papá Pitufo se ocupa de dirigir. Pero Pitufina no parece tener un propósito claro, así que decide salir a descubrirlo.

La otra esposa / Antena 3, 16.45 horas

Rebeca es una mujer dedicada a su familia. Tiene dos hijas adolescentes y un marido que, por motivos laborales, tiene que viajar mucho. Cuando él no está en casa, Rebeca le echa de menos y se entristece. Sin embargo, lo que no sabe Rebeca es que su marido viaja, no por motivos de trabajo, sino porque tiene una doble vida. Todo se complicará más cuando él llegue al aeropuerto y le estén esperando sus dos esposas con su familia sin que ambas mujeres sepan que están casadas con el mismo hombre.