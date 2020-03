Cuántas directoras trabajaron en el Hollywood clásico? ¿Hubo realizadoras en la Nouvelle Vague francesa? ¿Por qué sus nombres apenas figuran en las enciclopedias de cine? ¿Se ha ocultado a las mujeres cineastas durante décadas por parte de críticos, historiadores o productores? Estas preguntas y otras muchas más tienen una pormenorizada respuesta en este trabajo documental narrado por las actrices Tilda Swinton y Jane Fonda, que ha dirigido el historiador cinematográfico, crítico y cineasta escocés Mark Cousins y que TCM emite con motivo del Día Internacional de la Mujer. El espectador podrá ver más de mil fragmentos de películas rodadas por mujeres de distintos países y de diferentes épocas. Directoras como Dorothy Azner, Kathryn Bigelow, Jane Campion, Chantal Akerman, Agnès Varda, Jessica Hausner, Claire Denis, Alice Guy-Blaché, Liliana Cavani, Maren Ade, Lucrecia Martel, o la española Ana Mariscal demuestran que la ausencia de la mujer como creadora en el arte cinematográfico no era un problema de falta de directoras, sino que nunca se les había prestado la suficiente atención.

Por la igualdad en Hollywood / Movistar CineDoc&Roll, 21.00 horas

Meryl Streep, Cate Blanchett, Natalie Portman o Reese Witherspoon son algunas de las protagonistas de este documental producido por Geena Davis que analiza la discriminación de género en Hollywood.

El papel de la mujer en el mundo del cine está muy por debajo de su peso en la sociedad: Apenas existen personajes que sean modelos a seguir. Esta tendencia, que Hollywood perpetúa en sus propuestas como queda demostrado en este título, está en la base de la discriminación estructural que fomenta la desigualdad.

Con testimonios de primera mano, como los de Sandra Oh, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz o Shonda Rhimes unidos a los de Meryl Streep, Cate Blanchett, Natalie Portman o Reese Witherspoon, Geena Davis, creadora del Geena Davis Institute on Gender in Media, analizar la situación actual y propone vías y caminos para poder superarla.