Estreno del documental Camilo Sinfónico. Vivir así , dirigido por Óscar García Blesa. Un recorrido audiovisual por la carrera del artista alicantino, que se basa en una de sus últimas entrevistas. El documental se adentra en su particular viaje desde su Alcoy natal a las cotas más altas de éxito y popularidad. Este documental, producido por Dadá Films & Entertainment, contiene declaraciones exclusivas de Camilo Sesto, imágenes históricas del archivo de RTVE junto a imágenes exclusivas de la grabación de su último álbum ( Camilo Sinfónico ) , audios inéditos, declaraciones y actuaciones, además de entrevistas a otras personalidades del mundo de la música. Un apasionante recorrido por la trayectoria de una de las mayores estrellas de la historia de la música.

Mataharis / La 2, 21.30 horas

Carmen, Inés y Eva son detectives privados pero no llevan sombrero ni pistola, sino que hacen la compra, cambian pañales y tratan de conservar a su pareja. Mientras trabajan desvelando secretos ajenos, las tres descubrirán que hay mentiras propias que no han sabido ver y verdades que es mejor no revelar.