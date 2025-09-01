La tele que viene: el regreso de Pepa Bueno, más 'Supervivientes' y fichajes en 'El hormiguero' Las cadenas inician hoy una nueva temporada con el reto de captar la atención del espectador

Juanfran Moreno Domingo, 31 de agosto 2025, 23:01

Regresos, nuevos fichajes y continuidad son los tres elementos claves de la nueva temporada televisiva que comienza hoy. De nuevo, la pequeña pantalla vuelve a poner toda la carne en el asador para luchar por la audiencia y subir en cuota de pantalla.

TVE: Novedades en los 'Telediarios'

La 1 comienza la nueva temporada con el objetivo de consolidar la segunda plaza en el ranking de audiencias. Las novedades estarán también en informativos, con el regreso de Pepa Bueno al 'Telediario 2', que comienza este lunes con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los periodistas Marc Sala y Lourdes Maldonado se pondrán al frente de la edición del fin de semana. Está previsto además el estreno del nuevo magacín diario 'Directos al grano', conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró. Por la noche vuelven los famosos a los fogones con 'MasterChef celebrity'. Valeria Ros, José Manuel Parada, Soraya Arnelas, Alejo Saura, Rosa Benito, Mariló Montero, Charo Reina o Mala Rodríguez son algunos de los concursantes. Está previsto el estreno del concurso 'Trivial Pursuit', presentado por el vasco Egoitz Txurruka. Se trata de la adaptación televisiva de uno de los juegos de mesa más icónicos de la historia. La nueva ficción 'Sin gluten', una comedia protagonizada por Diego Martín que transcurre en una escuela de cocina; los regresos de David Broncano con 'La Revuelta' o Marc Giró, en 'Late Xou'; además de 'Los archivos del NO-DO', una serie documental, completan las apuestas de TVE para el arranque del curso televisivo.

Antena 3: Fichajes en 'El Hormiguero'

La cadena de Atresmedia parte con un liderazgo consolidado. A las 8.55 horas arranca Susanna Griso la temporada 20 de 'Espejo Público', con las incorporaciones de los expolíticos Albert Rivera o Josep Borrell y el juez Emilio Calatayud. Para la parte de entretenimiento, el matinal de Antena 3 suma a Samanta Villar, Félix Álvarez 'Felisuco' o José F. Peláez, y a Cristóbal Soria al sillón de la crónica social. Por la noche, 'El Hormiguero' de Pablo Motos también se renueva con dos nuevos fichajes: la creadora de contenido Esperansa Grasia y el humorista Juan Carlos Ortega. En la primera semana, el programa recibirá en plató como invitados a Bertín Osborne y Sergio Ramos (lunes), Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). En 'prime time', Juanra Bonet conducirá el concurso 'Juego de pelotas'; y 'Emparejados', con el exfutbolista del Betis Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, llegará pronto. También regresará 'La Voz'. Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika ocuparán los icónicos sillones rojos para formar los equipos con las mejores voces anónimas del país.

Telecinco: De nuevo 'Supervivientes'

El primer gran estreno de la temporada en Telecinco será este jueves 4 de septiembre con 'Supervivientes All Stars', presentado por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y con Laura Madrueño en Honduras. Entre los participantes están Jessica Bueno, Gloria Camila, Sonia Monroy, Fani Carbajo o Carlos Alba. En 'prime time', la de Mediaset también pondrá a bailar a famosos con la nueva edición de 'Bailando con las estrellas'. Jesús Vázquez y Valeria Mazza repiten como maestros de ceremonias, mientras que Pelayo Díaz e Inmaculada Casal se estrenan como jueces. Por su parte, Santi Acosta se pondrá al frente de 'El precio de…', un nuevo espacio que pondrá etiqueta a casos secretos y controvertidos. Además, habrá una nueva ficción protagonizada por Javier Gutiérrez: 'La agencia', adaptación de la serie francesa 'Call my agent'. Y para la tarde otra novedad: un nuevo magacín de actualidad y entretenimiento presentado por Joaquín Prat. Y Ana Rosa Quintana se hará cargo de toda la mañana de T5 a partir del día 8.

La Sexta: El Intermedio se renueva

Uno de los programas más veteranos de La Sexta se renueva. 'El Intermedio' inicia su temporada 20 con un nuevo plató, cabecera y una línea gráfica renovada. El primer programa va a contar con una actuación de Amaral en directo. La periodista Nerea Pérez de las Heras se suma al equipo para ofrecer su mirada original y crítica sobre los temas de actualidad, con un estilo que combina humor, reflexión y perspectiva feminista. Por otro lado, Pedro Mansilla, reconocido crítico de moda, se encargará de 'vestir' informativamente a los protagonistas de las noticias. 'La Roca', el magacín presentado por Nuria Roca, ampliará su día de emisión al sábado. Y en horario estelar, dos ofertas que se suman a las habituales: las nuevas entregas de 'Salvados' y el concurso 'Tesoro o cachorro', que será presentado por Iñaki López.

Cuatro: El Camino de Luján Argüelles

En las noches, Cuatro contará con dos novedades. El periodista Antonio Pampliega, secuestrado por Al Qaeda en 2015, estrena este lunes (22:50 horas) el formato de investigación 'Territorio Pampliega', donde abordará asuntos como el narcotráfico, la okupación o los crímenes cometidos por sicarios. En breve también se emitirá 'El camino de la verdad', presentado por Luján Argüelles. Cinco padres e hijos intentarán solucionar los conflictos que les separan durante el Camino de Santiago. Volverán además Iker Jiménez y Carmen Porter, con su doble entrega semanal ('Cuarto milenio' y 'Horizonte'); o los sucesos y la actualidad en 'Código 10', con Nacho Abad y David Aleman.

