J. Moreno Viernes, 24 de mayo 2024, 23:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Después de más de 270 duelos y un botín de 1.804.000 euros, los Mozos de Arousa celebran este sábado (20:00 horas) su primer año en 'Reacción en cadena', el concurso vespertino de Telecinco que cada vez engancha a más gente. Al frente del formato está Ion Aramendi (San Sebastián, 47 años), quien recoge ahora los frutos de un programa que empezó con datos muy bajos de audiencia. «Pedí un año y ahora cada vez se asoma más gente», cuenta. En la entrega especial por el aniversario de los concursantes, Raúl, Borjamina y Bruno rememoran sus mejores momentos y se enfrentan a Miróbriga Joven, equipo integrado por tres jóvenes de una asociación de Ciudad Rodrigo (Salamanca) inspirada en Arousa Moza.

-¿Qué cree que han aportado los Mozos de Arousa a 'Reacción en cadena'?

-Son tres chavales muy majos a los que se les quiere muy rápido. Son como ese yerno perfecto al que todos quieren. Hemos aprendido a jugar con ellos y conocer sus estrategias. Están todo el día entrenando y si ven que van empatando, lo resuelven rápido cuando normalmente la gente se pone muy nerviosa.

-Pidió paciencia a sus jefes al inicio del concurso y se cumplió. El programa ya es un éxito.

-La vida me da la razón en todo lo que digo (risas). En realidad, yo creo que es la fórmula para cualquier cosa. Yo le vi algo a este concurso y además había tenido la experiencia con 'El Cazador' de que al principio todo es difícil, nadie entiende el formato, de qué va, es un cambio de rutina y Telecinco era otra cosa. De repente, pones un concurso a las 8 de la tarde, competimos en una franja que es muy complicada, con programas que llevan muchos años asentados. Pedí un año y estamos viendo los frutos ahora. Cada vez se asoma más gente. Es un formato entretenido y una competencia sana con el resto de ofertas.

-¿Ha encontrado su techo? ¿Ve posible el 'sorpasso' a 'Pasapalabra'?

-El techo de 'Pasapalabra' es altísimo. Nosotros cada vez acortamos más esa distancia. Hubo tiempos en los que nos cuadruplicaban en el dato en la audiencia. Ahora esa diferencia va menguando. ¿Por qué no soñar con que algún día eso pueda pasar? Yo no dejo de soñar.

-Ahora el concurso se emite todos los días. ¿Supone más carga del trabajo?

-Si, son más grabaciones, pero me lo paso muy bien y estoy encantado. Es difícil lo que ha pasado con 'Reacción en cadena', ya que la mayoría de productos que salen en televisión fracasan. Estar en uno que funcione y triunfe me hace sentir muy orgulloso y privilegiado. ¿Qué quieren que curre más? ¡Fenomenal!

-¿Echará de menos a los Mozos cuando marchen?

-No, no puedo más. Estoy harto (risas). Sí, les voy a echar de menos, pero ni lo pienso, ni me lo planteo. Vamos día a día. Ellos son muy humildes, muy sensatos en ese sentido. Cada programa se lo toman como si fuera el último o el primero. A pesar del cansancio de grabaciones, ellos lo dan todo, y eso es muy de agradecer. No sé si habrá un equipo en el futuro que sea igual, pero si se van les echaré de menos. Y también estaré encantado de recibir a gente nueva que venga, porque yo disfruto mucho con los nuevos concursantes también.

-Ellos se ofrecen a presentar las campanadas, ¿recoge el guante?

-Yo todo mejor en casa con mis hijos (risas). Ya sabéis que en la tele uno no elige. Si me dicen, ¿quieres hacer las campanadas? ¿Qué voy a decir? ¿No, prefiero estar en mi casa? Claro que sí, lo que me digan. No lo había barajado. Pero bueno, si ellos están dispuestos a ponerse un traje ligero de ropa...

-Siguen faltando mujeres en concursos.

-Hacen falta más mujeres en todos los sitios. Presentando concursos, programas, dirigiendo instituciones, empresas. Necesitamos una paridad y una igualdad total y absoluta. Es lo que necesita esta sociedad. Siempre, y en todos los equipos, y en todo lo que sea, cuantas más mujeres, mejor.

Fan de 'Gran hermano'

-¿Está viendo a sus excompañeros de 'Sálvame' en su nuevo programa en plataformas?

-Veo vídeos en las redes sociales. No he visto ningún programa entero al uso, pero sí que he visto detalles y matices. Estoy súper agradecido de lo que significó 'Sálvame' en mi vida profesional. Porque fue el inicio, mi escuela, mi primera plataforma y de ahí me surgieron otras oportunidades, con lo cual estoy agradecidísimo de ese momento. Y todo lo que le pase a la gente que confío en mí, les deseo lo mejor. Tengo cariño a Lydia Lozano, Kiko Matamoros y a todos. Han sido compañeros durante muchos años. Y deseo que les vaya fenomenal, que sean muy felices. Y he visto cositas y me hacen mucha gracia. Es que ellos, estén donde estén, son los mismos. El poder de comunicación que tienen, su manera de ser, pues es inconfundible. O sea, son únicos, pues un poco como Jorge Javier Vázquez.

-¿Cómo está viendo la edición de 'Supervivientes'?

-No lo sigo tan fielmente como cuando estoy involucrado en el programa, porque claro, tengo tres niños. Estoy al tanto de todo lo que pasa. Felicité a Carlos Sobera por el pedazo de programa que hizo con el tema de Ángel Cristo Jr. Fue maravilloso y es complicadísimo. Lo resolvió de una manera brillante.

-Es fan de 'Gran hermano'. ¿Le apetece su regreso a Telecinco?

-Lo vivo con expectación. Mi mujer ha trabajado trece ediciones en 'Gran hermano' y también le encanta. Me gusta que vuelva al origen con concursantes anónimos. Que lo haga con un punto de novedad. Necesitamos que haya un vuelco, que haya un giro y que no sea más de lo mismo. Es lo que le pido a la cadena y la productora, que le den una vuelta de tuerca al programa. Son otros tiempos y ya no es el año 2000. Me apetece mucho verlo.

-¿Le han llamado para presentarlo?

-Sí, soy yo, (risas). En principio me encantaría formar parte del proyecto pero no sé nada, así que ojalá. A mí me gustaría mucho formar parte del proyecto, pero evidentemente en la tele no elegimos.

Temas

Telecinco

Pasapalabra

televisión