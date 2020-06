«Llevas toda la vida esperando este momento, y cuando llega, te plantan una mascarilla»

-¿Caben sus sueños en una temporada?

-No, no. Tengo un listón que no me lo acabo, así que espero hacerlo muy bien, porque mis deseos van a ser cada vez más caros.

-¿Cómo ha vivido el éxito a raíz de sus reportajes para Movistar?

-No me ha dado tiempo a asimilarlo, porque, como estaba trabajando tanto, no fui a ni una fiesta, y eso que me están invitando a todo. Aunque no lo parezca, soy superresponsable, dentro de mi locura. Y luego, de repente, llegó el confinamiento, así que ahora no me pienso perder ni una. Voy a hacer lo que sea para poder compaginarlo todo. Llevas toda la vida esperando este momento, y cuando llega, van y te plantan una mascarilla en la cara. Con ella, ahora no me reconoce ni el tato, y yo quiero salir a la calle y que la gente me diga: «¿Qué pasa, Susi?».

Palabra de ley

-¿En algún momento pensó que se podía frustrar el proyecto?

-Desde Movistar siempre me han dado mucha seguridad y me han dicho que querían seguir con ella. Lo que no se sabía era cuándo, porque se paró todo. Estaba programado para finales de abril-mayo, y al final está saliendo ahora, en julio. Hemos estado trabajando este tiempo y han sido fieles a su palabra; no me han dicho: «Te vamos a dar un programa», y luego: «Ya no te lo damos». Me hubiera hundido en la mierda, la verdad.

-Siente más presión ahora?

-Sí. Siempre la hay, pero no te puedes quedar en eso, porque si no, no avanzas. Si me paro a pensar en toda la gente que hay detrás, me quedo bloqueada. Estoy muy segura de mí, de la gente que está conmigo, y vamos a ir para adelante. No hay que tener miedo. Las oportunidades, cuando llegan, hay que cogerlas.

-¿Va a seguir contando con Luis Álvaro?

-Sí. Está codirigiendo, y también encargándose de la parte de guión, junto conmigo. Cuando algo funciona yo creo que no hay que cambiarlo. Llevo muchos años trabajando con él, y es el mejor ‘one-liner’ (creador de chistes cortos) de España. Es un tío muy creativo, y en todos los proyectos que hago procuro que esté conmigo.

-En la promoción habla de que acaba de romper su relación. ¿Fue para adelantarse a la prensa del corazón?

-Bueno, yo soy una tía muy franca. Cuando me he ligado a un tío, lo he contado, y ahora que hemos roto, lo cuento igual, sin dramas. No pasa nada. Las relaciones a veces funcionan y fluyen, y otras no. Y en esta ocasión no ha fluido, qué le vamos a hacer. Ahora, que me pregunten a quién me quiero ligar.