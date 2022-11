«Significa mucho formar parte de una historia que habla de violencia de género»

La joven grancanaria Naira Lleó (Las Palmas de Gran Canaria, 2002) fue una de las revelaciones en la segunda temporada de la serie 'Hierro', donde se metía en el papel de Ágata, la piedra angular del fina de la serie.

Ese personaje «me cambió la vida», según ella misma contaba en una entrevista a la revista C7 hace poco más de un año. En ese momento se confesaba tranquila, reflexiva, introvertida y con muchas ganas de seguir aprendiendo.

Lleó ha realizado estudios sobre cinematografía en la Universidad John Moores de Liverpool. Anteriormente asistió a la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria y a la Escuela de Interpretación de Canarias.

Estaba convencida de que su rol en 'Hierro' podía ser la llave que le abriera la puerta a otros trabajos. Y así ha sido. En televisión, ha participado en las series 'Apagón', 'Cómo Mandarlo Todo a la Mierda' y 'Mentiras Pasajeras'.

Ahora, la joven actriz grancanaria es una de las cuatro protagonistas de 'Flechas', nuevo corto COSMO contra la violencia de género que se estrenará el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

- ¿Cómo te preparaste para interpretar a Emma y qué papel juega en el corto?

- El tema principal del corto es la amistad así que a la hora de preparar mi papel trabajamos mucho la idea de que Emma no es la antagonista. Mi personaje representa un poco esa idea de estar alienada por no entender que su amiga no le confíe algo.

- ¿Por qué crees que es importante hablar de la violencia de género entre los jóvenes?

- Creo que es importante hablar de la violencia de género entre los jóvenes con historias como esta porque lo hace de una forma realista a través de la manera en que reacciona cada personaje y cómo se desarrolla la comunicación entre ellas.

En 'Flechas' Gabrielle (Paula Losada), Emma (Naira Lleó), Leire (María Romanillos) y Zoe (María Morera) son cuatro chicas de 17 años que deciden pasar una noche de diversión, confidencias y alcohol en el gimnasio del internado en el que estudian, intentandono ser descubiertas por Marga (Ariadna Gil), la rígida y disciplinada directora del centro. En sus conversaciones pronto se descubre que la alegría y espontaneidad propias de su edad ocultan un terrible secreto que terminará por aflorar.

- ¿Te has sentido identificada de alguna manera con la historia que se narra?

- Sin duda me he sentido identificada con todo porque son situaciones que todos los jóvenes y todas las personas hemos vivido. El machismo es una constante en la sociedad y sinceramente se nota lo poco que hemos avanzado. Estando en la época en que estamos, mi generación siendo la que es, los niveles a los que llega el machismo no solo en estas situaciones, que son extremas, sino en cada conversación… se puede notar el patriarcado detrás en cómo te miran y cómo te tratan por ser mujer.

- ¿Qué significa para ti formar parte de un proyecto que visibiliza la violencia contra las mujeres?

- Para mí significa mucho formar parte de una historia que habla de violencia de género, pero también te hace ver todo lo que queda por hacer, faltan muchas historias así por contar y también que las cuenten más mujeres.

- ¿Por qué recomendarías ver 'Flechas'?

- Esta historia me parece un 'conversation starter', creo que este corto puede iniciar conversaciones. No es un proyecto que quiera sermonear, sino que simplemente representa bien un suceso que ya pasa y empieza una conversación para que la gente piense.