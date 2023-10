«Hacer siempre lo mismo sería como ser un funcionario de la comunicación»

Tras ayudar a que otros encuentren el amor o capitanear las exigentes galas de 'Supervivientes', Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 63 años) se enfrenta a un nuevo reto profesional: ser el conductor de 'El musical de tu vida'. Se trata del programa que emite Telecinco este miércoles (22:50 horas), donde aborda la vida de un personaje famoso acompañado de canciones y recuerdos que sorprenderán al invitado. Producido por la cadena en colaboración con The Mediapro Studio, el presentador vasco recibe a Tamara Falcó mañana.

-¿Qué pensó cuando le ofrecieron este proyecto tan distinto?

-Es un formato muy novedoso para lo que se está haciendo ahora en televisión. Era una vuelta de tuerca a las entrevistas de toda la vida en un clima de relax y de confianza máxima, con todo tipo de emociones y de confesiones por parte de los invitados, aderezado además con un musical que siempre es un puntazo. Me pareció una idea muy bonita y solo le ponía una pega al programa, que quizás era demasiado blanco para la tele que se hace en la actualidad. Es un formato de admiración, respeto y cariño hacia los invitados.

-A veces no viene mal un formato blanco en televisión…

-Es que ese tipo de televisión no se hacía desde hace tiempo. Ni siquiera una entrevista más honda y sincera, rebuscando entre los recuerdos de la gente. Está bien que ese género aparezca en la pequeña pantalla.

-Sin embargo, no es una entrevista al uso. Debe conducir al invitado por el programa para que se sorprenda. ¿Ha supuesto un reto profesional?

-Las entrevistas en 'Volverte a ver', un formato que hice, las tenía cultivadas, pero había dejado de hacerlas en 2021. En 'El musical de tu vida' es diferente, porque hay tratar de crear un clima de máxima confianza para que el personaje famoso se suelte y cuente cosas. El reto era conseguir ese clima, que no siempre es fácil, porque va en función de los invitados, y en el ritmo, porque hay que llevar la conversación sobre lo que quiere el programa.

-¿Qué os comentaban los famosos cuando les invitabais?

-En mi caso les tranquilizaba, porque a los famosos les cuesta abrirse y a veces les asusta que se exponga su vida. Se les dejaba claro que la intención del programa era celebrar sus éxitos profesionales y personales, buscar los mejores momentos y darles un aspecto musical. No queremos hacer daño ni perjudicar.

-¿Qué personaje ha descubierto con 'El musical de tu vida'?

-Me sorprendió mucho El Cordobés, aunque ya lo conocía. Es una persona con una tremenda humanidad. Es un hombre sabio y experimentado, que ha pasado por malos tragos. También me lleve una sorpresa con Paulina Rubio, porque tenemos una imagen de ella muy fría, que incluso ella se ha encargado de fomentar, y la hemos visto más humana y cercana.

-¿Vamos a conocer a otro Miguel Bosé en este programa?

-Ojalá mucha gente se reconcilie con él. Miguel se abrió a hablar de cosas con bastante serenidad y profundidad. Hubo otras cuestiones sobre las que no le preguntamos, y quizás deberíamos haberlo hecho, pero no sabíamos si iba a estar proclive a contestar, pero fue sincero y honesto.

-¿Y cómo describiría la vida de Carlos Sobera?

-Yo he tenido una vida de película. No al estilo Hollywood, sino algo más español. Ha sido una vida formidable. He cambiado de registros y profesión muchas veces. He tenido experiencias preciosas en el campo profesional y personal, con giros y sorpresas importantes. No me puedo quejar. No sé si justificaría un musical, también te digo. Pero en mi banda sonora no podría faltar 'Stand by Me' de Ben E. King o 'Moon River' de Henry Mancini. Hay músicas que me gustaría que me acompañaran siempre.

-A estas alturas, ¿qué debe tener un proyecto para seducirle?

-Busco ideas originales que me sorprendan, una forma distinta de hacer las cosas, aunque sea una diferencia sutil a lo que he hecho durante toda mi vida. Me fijé en 'First dates', que era un programa muy arriesgado pero muy divertido y clásico. Con 'El musical de tu vida' tengo la oportunidad de hacer entrevistas con gente a la que admiro y me pareció atractivo. Hacer siempre lo mismo sería como ser un funcionario de la comunicación y eso no me gusta, porque no crecería como profesional.

-Este programa llega en un momento malo de audiencias para Telecinco. ¿Confía en que se revierta la situación?

-Mi reflexión es que se trata de un fenómeno global. Es decir, la bajada de audiencia se ha producido en todas las cadenas. Si nos fijamos en la competencia, veremos que, salvo raras excepciones, también se ha notado la ausencia de público. En el caso de Telecinco se ha profundizado más porque habíamos tenido un bajón previo antes del verano. Supongo que en algún momento la audiencia se disgustó con nosotros y ahora, con un bajonazo en todas las teles, en nuestro caso se nota más. ¿Es reversible? Creo que sí, pero se necesita trabajo y dar tiempo a formatos. Tener paciencia, porque si no aciertas en el momento, puedes hacerlo a largo plazo si el producto es bueno. Ha ocurrido siempre, son ciclos y hay que afrontarlo con tranquilidad.