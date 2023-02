Lo que hay que ver este fin de semana

Los aficionados al baloncesto disfrutarán con el All Star NBA 2023 que #Vamos de Movistar Plus+ ofrece en las madrugadas del fina de semana. También en Movistar, Pedro Pascal ejerce de anfitrión en SNL, con la actuación musical de Coldplay.

Por su parte TCM emite el domingo la ceremonia de los premios BAFTA, motivo por el cual dedica íntegramente la programación del fin de semana a emitir películas que han ganado el prestigioso galardón británico.

El domingo podrán conocer el Canal Historia 'La verdadera caza del Octubre Rojo' y también podrán irse de fiesta con 'El condensador de fluzo'.

Gregory Peck en una imagen de la cinta, rodada en parte en Gran Canaria. / c7

#0, sábado a las 23.05 horas 'Moby Dick'

Los amantes del cine clásico o aquellos que no hayan tenido la oportunidad de disfrutar de ella, pueden aprovechar la noche del sábado para ver esta cinta de 1956, exteriores fueron rodados en aguas de la isla de Gran Canaria.

El capitán Ahab, patrón del ballenero Pequod, ha jurado vengarse de la gran ballena blanca que le arrancó una pierna en el pasado. Su misión debe ser cumplida aunque para ello tenga que sacrificar su barco y a su tripulación.

Ni Ishmael, el joven que participó en la primera expedición ballenera, ni los hombres que viajan con el capitán saben que la aventura les acerca a las puertas del infierno.

Cartel anunciador del evento deportivo. / movistar plus+

#Vamos de Movistar Plus, madrugada del sábado y del domingo 'All Star NBA 2023'

Salt Lake City, capital del estado de Utah, acoge la edición de este 2023 del All Star Weekend de la NBA, donde se reunen algunas de las mayores estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo.

El Vivint Arena, sede de los Utah Jazz, será el epicentro mundial del mejor baloncesto, con el Rising Stars Challenge, los concursos de habilidades, triples y mates y como gran colofón, el All Star Game.

Movistar Plus+ ofrecerá, en directo y en exclusiva, todo los que suceda en Utah. #Vamos por M+ (dial 8) y Deportes por M+ (dial 59), emitirán íntegramente en simulcast, el All Star Weekend de la NBA.

Madrugada del sábado 18 al domingo 19, a las 01.00 horas, noche de concursos.

Madrugada del domingo 19 al lunes 20, a partir de las 00. 30horas, el All Star Game.

Guille Giménez, Antoni Daimiel y Ramón Fernández ya están camino de Utah comentarán todos los detalles que genere una de las citas más esperadas del año para los aficionados al deporte.

TCM, sábado y domingo 'Especial premios BAFTA'

TCM retransmitirá, un año más en directo y en exclusiva para España, la gala de los BAFTA, los premios que desde 1947 entrega la Academia Británica del Cine y la Televisión. La ceremonia se celebrará en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres el 19 de febrero a las 19.00 horas. Por ello, la programación de TCM durante todo el fin de semana estará totalmente dedicada a los premios BAFTA.

Sábado 18 de febrero

01.15 horas: Adaptation. El ladrón de orquídeas (Adaptation, 2002); 03.10 horas: Ciudad de Dios (City of God, 2002); 05.20 horas: Gandhi (1982); 08.20 horas: En el estanque dorado (On Golden Pond, 1981). 10.05 horas: Regreso a Howards End (Howards End, 1992); 12.25 Selección TCM: Daniel Day-Lewis (2021); 12.40 horas Mi pie izquierdo (My Left Foot, 1989); 14.25 horas Argo (2012); 16. 25 horas: Amores perros (2000); 18.55 horas: Spotlight (2015); 21.00 horas Crash (Colisión) (Crash, 2004): 23.50 horas: L.A. Confidential (1997)

Domingo 19 de febrero

01.00 horas; Fanny y Alexander (Fanny och Alexander, 1982); 04.05 horas: El festín de Babette (Babettes gæstebud, 1987); 06.45 horas: Velvet Goldmine (1998). 07.40 horas: La red social (The Social Network, 2010); 009.40 horas: Selección TCM: Sidney Lumet (2021); 19.55 horas: Tarde de perros (Dog Day Afternoon, 1975); 11.55 horas: Whiplash (2014) 13.40 horas Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia, 1962); 17.15 Dunkerque (Dunkirk, 2017);

19.00 horas: Ceremonia de los premios BAFTA 2023

22.15 horas: Hamlet (1948).

la banda Coldplay actúa por séptima vez en el programa. / movistar plus+

Movistar Fest, sábado a las 21.00 horas 'Saturday Night Live'

El actor chileno Pedro Pascal ('The Last Of Us') debuta como anfitrión del programa. El actor se hizo popular en medio mundo por interpretar a Oberyn Martell en 'Juego de tronos'. Luego llegó 'Narcos' y ahora hace doblete protagonizando 'The Mandalorian' y 'The Last of Us'.

Pedro Pascal (que también coprotagoniza junto a Nicolas Cage la película 'El insoportable peso de un talento descomunal', disponible en Movistar Plus+) se desmelena en su debut en el 'SNL' participando en numerosos sketches, y con una invitada de excepción: Sarah Paulson ('American Horror Story').

En el plano musical, repite por séptima vez la banda Coldplay, liderada por Chris Martin. En esta ocasión tocarán 'The Astronaut' y una remezcla de dos de sus canciones: 'Human Heart' y 'Fix You'.

Si le gusta pasar miedo, esta es una película de terror. / movistar plus+

Movistar Estrenos 2, sábado a las 21.00 horas 'Maligno'

James Wan regresa al cine de terror, género que le otorgó fama mundial ('Saw', 'Expediente Warren: The Conjuring'), en este sorprendente relato sobre el lado oscuro de las personas. Todo un homenaje al giallo italiano y al fantástico de la década de 1980 con unas espeluznantes visiones como telón de fondo.

Annabelle Wallis interpreta a Madison, una mujer embarazada que sufre malos tratos de su novio hasta que una noche este muere en extrañas circunstancias. Dos semanas después, y tras perder al bebé que esperaba, la atormentada joven regresa a casa para recuperarse, pero una serie de siniestros fenómenos comienzan a desestabilizarla.

Elogiada por el propio Stephen King, 'Maligno' ofrece una historia tan inquietante como inesperada.

Canal Historia, domingo a las 11.20 horas 'La verdadera caza del Octubre Rojo'

Algunos creen que 'La caza del Octubre Rojo' formó parte de un complot de la CIA para desviar la atención de un suceso que casi desencadena una guerra nuclear. Incluso, según información confidencial recientemente descubierta, el libro y la película pudieron haber desempeñado un papel clave en la caída del comunismo soviético. Entonces, ¿ cuál es la historia secreta que hay detrás?

Hace medio siglo, la agencia estadounidense logró la recuperación del submarino soviético K-129, hundido a 5.000 metros. La huella del K-129 aún perdura en la actualidad; el accidente en que se vio envuelto marcó el principio del fin del comunismo soviético y fue un factor clave en la rebaja de las tensiones de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS.

Al mismo tiempo, también sigue siendo una fuente de misterio y desconfianza entre los servicios de inteligencia rusos y estadounidenses e incluso dentro de cada uno de ellos. Sin embargo, las lecciones aprendidas sobre vulnerabilidades en el control de armas nucleares han sido útiles al mundo.

Nicholas Cage es el protagonista de esta producción. / Movistar plus+

Movistar Estrenos, domingo a las 21.00 horas 'Pig'

Esta indescriptible cinta, ópera prima del director Michael Sarnoski, está protagonizada por Nicolas Cage, en uno de sus mejores papeles. El actor interpreta a Robin, un ermitaño andrajoso, atormentado por su pasado, que vive en medio del bosque con la única compañía de una cerda trufera.

Cuando esta le es arrebatada, Robin emprende un viaje en busca de venganza. Con una estética muy particular, esta película alabada por la crítica es una íntima reflexión acerca de la pérdida de un ser querido, la existencia, la tristeza y las secuelas de un pasado que siempre vuelve.

Cage borda su papel con una medida interpretación que transita entre la sensatez y la demencia a través de sucesivas capas que esconden la verdadera personalidad de Robin hasta casi el final de la cinta.

#0, domingo, 21.00 horas 'Crímenes, de Carles Porta'

En el verano de 2004 desaparece una chica de 19 años en Ponts, La Noguera. Se llama Manuela Pulido, pero todo el mundo le llama Manoli.

Su familia, cuando denuncia la desaparición a la policía, asegura que nunca antes se había ido sin avisar.

Equipo del programa diculgativo. / rtve

RTVE Play, disponible 'El condensador de fluzo'

El espacio invita a conocer fiestas dedicadas a los dioses, como el Inti Raymi inca o el Opet egipcio, pero también el convite que provocó la revolución iraní en 1971. Descubrirá los bulos sobre las bacanales y todo sobre San Isidro.

En las fiestas encontramos ocio y desahogo, pero también sentido comunitario. En este programa abriremos las puertas de las más memorables. Laia San José nos llevará al Irán de 1971, donde el Sha organizó una gran celebración que terminó en revolución. Y con Goyo Jiménez nos colaremos en la fiesta inca Inti Raymi.

Néstor Marqués desmentirá uno de los bulos romanos más extendidos en nuestros días: las bacanales. Y de la mano de Sara Rubayo nos acercaremos a las verbenas de Maruja Mallo y hasta visitaremos los carnavales de Tiepolo.

Viajaremos hasta Egipto con uno de los egiptólogos más importantes de nuestro país: José Manuel Galán. Y junto a Miguel Iríbar nos pasearemos por algunas fiestas históricas de nuestro país. Finalmente, el historiador Javier Traité nos descubrirá los festejos medievales.