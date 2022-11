Lo que hay que ver este fin de semana

Fin de semana podrán disfrutar de dos documentales de temática completamente diferente: uno refleja la vida y figura del actor Peter O'toole y el otro abarca la vida y muerte de los vulcanólogos Katia y Maurice Krafft. Y precisamente hasta un volcán, el Tajogaite, en la isla de La Palma, han viajado Buenafuente y Berto para realizar un programa especial un año despúes de la erupción. El domingo, COSMO estrena una nueva temporada de McDonald & Dodds y Sundance rinde homenaje a Almudena Grandes.

TCM, sábado a las 21.00 horas 'Fellini, ocho y medio

TCM cierra su ciclo dedicado el cine con 'paisejes oníricos' con la emisión de una obra imprescindible en la filmografía del maestro Federico Fellini.

Sinópsisi: Después de obtener un éxito rotundo, un director de cine atraviesa una crisis de creatividad e intenta inútilmente hacer una nueva película. En esta situación, empieza a pasar revista a los hechos más importantes de su vida y a recordar a todas las mujeres a las que ha amado

Katia y Maurice fallecieron en una reupción en Japón. / canal od!sea

Canal Od!sea, sábado a las 21.30 horas 'The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice'

Monte Unzen, Kyushu, Japón. A las 15.18 horas del 3 de junio de 1991, un flujo piroclástico, una gran nube de gases y partículas sobrecalentadas, se deslizó por la ladera del Unzen a más de 160 km/h, arrasando con todo a su paso. Mató instantáneamente a Katia y Maurice Krafft, una pareja de vulcanólogos franceses.

Estaban demasiado cerca. Casi siempre lo estaban. El día antes de morir, Maurice dijo en una entrevista: « Nunca tengo miedo, porque he visto tantas erupciones en 25 años que, aunque me muera mañana, no me importa«.

Escrita, dirigida y narrada por el legendario cineasta alemán Werner Herzog, 'The Fire Within' rinde homenaje a los Krafft a través de las más de 200 horas de grabación que nos legaron, un archivo visual de una belleza espectacular e hipnótica sin precedentes.

La Palma protagoniza este programa especial. / hbo max

HBO Max, disponible desde el sábado 'Nadie sabe nada'

En los próximos dos programas ( 26 noviembre y 3 de diciembre), Andreu Buenafuente y Berto Romero se desplazan a la isla canaria de La Palma y comprobamos cómo, meses después de la erupción del volcán Tajogaite, aún queda mucho por hacer. Ellos, al menos, aportan humor a tanta ceniza.

En la isla de La Palma, Andreu y Berto están como la isla: llenos de luz. También descubrimos que algo ha pasado en el vuelo de ida a la isla o vemos cómo cambian sus roles.

En estos programas grabados en Casa Prunus de La Palma, en Los Llanos de Aridane, aprovechamos la tecnología para sobrevolar la ubicación con un dron, pero Andreu y a Berto cuestionan su utilidad como elemento de realización y ponen en duda la popularidad de este recurso.

Los dos programas especiales se estrenan el sábado 26 de noviembre y el sábado 3 de diciembre en HBO Max.

Terror y asesinatos forman el hilo conductor de esta cinta. / movistar plus+

Movistar Estrenos, sábado a las 21.00 horas 'X'

Ti West dirige este 'slasher' (subgénero del cine de terror cuya característica habitual es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes) ambientada en 1979, una oda al cine independiente que revierte las normas del género, basando el origen del mal que acecha a los protagonistas en un punto diferente al habitual.

La cinta comienza cuando el sheriff de un condado de Texas llega junto a sus hombres a una remota granja, en la que encuentra un dantesco espectáculo de sangre. 24 horas antes, a la propiedad había llegado un grupo de entusiastas del cine dispuestos a rodar 'Las hijas del granjero', una película pornográfica de factura artística con la que pretenden hacerse un hueco en la industria de cine y, de paso, convertirse en millonarios.

Movistar Estrenos, sábado a las 17.30 horas 'Peter O'Toole'

El 6 veces nominado al Oscar Jim Sheridan dirige el documental definitivo sobre Peter O'Toole. Un retrato que ahonda en sus luces y sombras con un material de archivo personal inédito muy especial. A lo largo de su carrera fue nominado al Oscar en ocho ocasiones. Finalmente consiguió la estatuilla por su trayectoria pero Peter O'Toole pasará a los anales de la historia por su papel en Lawrence de Arabia cuando apenas tenía 30 años, con el que consiguió un éxito perdurable e irrepetible.

Compañeros de profesión como Steven Spielberg, Jodie Foster y Anthony Hopkins profundizan en el excepcional talento del actor y en el impacto de su legado. Pero este documental también nos muestra a un hombre narcisista y mujeriego que llevó una vida de excesos y ostentación detrás de las cámaras. Un recorrido a la vida de un actor que aportó un toque de peligro a su arte y un golpe de locura a su vida, pero que también inspiró a una generación de cineastas con su extraordinario talento.

Momento del programa del sábado por la noche. / movistar plus+

Movistar Plus+, sábado noche 'Saturday Nigth Live'

El sexto 'Saturday Night Live' de la temporada 48 llegará de la mano del controvertido humorista Dave Chappelle. Esta se convierte en su tercera participación como anfitrión, tras ser maestro de ceremonias en 2016 y 2020.

El sketch principael será el adelanto de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón' donde el humorista parodia a varios personajes, con dragones incluidos y el cameo del rapero y actor Ice-T.

En el plano musical, debutan en el 'SNL' Mos Def y Talib Kweli, los raperos neoyorquinos Black Star, que tocarán 'So Be It' y 'The Main Thing Is to Keep the Main Thing the Main Thing', dos temas de su esperado segundo trabajo, 'No Fear of Time.

Los dos protagonistas de la serie. / COSMO

COSMO, domingo a las 21.00 horas 'McDonald & Dodds' T3

En esta nueva temporada de McDonald & Dodds, los detectives se enfrentarán a nuevos casos en la ciudad inglesa de Bath. Una mujer aparece muerta en una tumbona a plena luz del día y a la vista de todos, un famoso piloto de Fórmula 1 es asesinado durante una parada en boxes y un importante y rico empresario de la ciudad es hallado en una tumba el Día de los Muertos… ¿ Estarán a la altura McDonald y Dodds?

En la tercera entrega de la serie volvemos a disfrutar de esta peculiar pareja de detectives: Dodds -con su característico descaro, pero cada vez más ingenioso en su trabajo- y la inspectora Laura McDonald - el cerebro que lleva las riendas del equipo-, mientras que caras conocidas como Jack Riddiford, Lily Sacofsky y Danyal Ismail volverán a aparecer en la serie.

Sundance, domingo a las 20.00 horas Homenaje a Almudena Grandes

El 27 de noviembre se cumple un año del fallecimiento de María Almudena Grandes Hernández, fue una exitosa escritora española y columnista. , SundanceTV le rinde un homenaje con tres adaptaciones al cine de tres de sus novelas.

'Atlas de Geografía Humana'. Fran, Rosa, Ana y Marisa son cuatro mujeres que trabajan en el Departamento de Obras de Consulta de un grupo editorial. Durante varios meses tienen que realizar en equipo un Atlas de Geografía que se venderá en fascículos. En ese tiempo surgen algunos problemas propios del trabajo en equipo, pero lo que verdaderamente importa es que las cuatro, cada una a su manera y en circunstancias muy distintas, están redefiniendo sus vidas.

'Los aires difíciles'. Melodrama en tres tiempos distintos sobre un superviviente de un naufragio que solo ha podido rescatar a su sobrina y a su hermano. Dispuesto a reiniciar su vida, Juan Olmedo se instala en una urbanización de la costa gaditana, con un equipaje de recuerdos del que no puede desprenderse. Charo, un amor secreto y destructivo, y Damián, el hermano con el que mantuvo una trágica relación de rivalidad, componen un pasado que le atormenta.

'Castillos de cartón'. María José estudia pintura en la facultad de Bellas Artes. Una mañana, mientras prepara un lienzo para clase, Jaime, uno de sus compañeros, dibuja su retrato sin que ella se dé cuenta. Junto a él, está Marcos, el alumno de más talento de su promoción. María José espera que Jaime le regale el retrato, pero después de mostrárselo él, inesperadamente, se lo guarda.

Bane, Batman y Selina. / C7

Canal Hollywood, domingo a las 14.00 horas Batman x Nolan

El domingo podrán disfrutar de las dos últimas entregas de la trilogía 'The Dark Knight', revitalización del universo Batman de la mano de Christopher Nolan.

'El caballero oscuro'. Batman regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal del Distrito Harvey Dent, se propone acabar con el crimen organizado en la ciudad de Gotham. El triunvirato demuestra su eficacia, pero, de repente, aparece Joker, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos. Se emite a las 15.10 horas

El caballero oscuro: la leyenda renace'. En esta aventura, el superhéroe tendrá que verse las caras con Selina Kyle, una hábil ladrona, y enfrentarse a Bane, un villano que lidera un ejército de maleantes. Batman se ve obligado a salir de su retiro para combatir una nueva amenaza contra la ciudad. Se emite a las 16.40 horas.

La 2, domingo a las 21.30 horas 'Katmandú, un espejo en el cielo'

En los primeros años noventa, Laia, una joven maestra catalana, se traslada a Katmandú para trabajar en una escuela local. Pronto descubrirá una pobreza extrema y un panorama educativo desolador, que deja fuera, además, a los más necesitados.

Tras contraer, a su pesar, un matrimonio de conveniencia para legalizar su situación, Laia se embarca en un ambicioso y personal proyecto pedagógico en los barrios de chabolas de Katmandú. Enseguida se enfrenta a la evidencia de que no puede hacerlo sola y con un regalo que no esperaba: enamorarse del desconocido con el que se ha casado.

De la mano de su amiga y joven maestra Sharmila, Laia emprende un viaje que la llevará hasta el fondo de la sociedad nepalí y también hasta el fondo de sí misma.

