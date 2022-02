La segunda oportunidad para los aprendices de 'Maestros de la costura'

Pese a que el diseñador Lorenzo Caprile «no tenía ninguna fe» en que un programa de moda en el 'prime time' de la televisión española podría tener éxito, 'Maestros de la costura' encara su quinta temporada en plena forma. Es uno de los concursos de mayor repercusión de TVE y un gran trampolín para sus concursantes, que consiguen hacerse su hueco en el sector. La nueva edición, que estrena esta noche La 1 a las 22:10 horas, mantiene a su presentadora, la extremeña Raquel Sánchez Silva, y al mismo jurado. Sin embargo, por primera vez, da la vuelta a su mecánica con pruebas de habilidad y enfrenta a seis concursantes anónimos con otros seis exparticipantes que ya pasaron anteriormente por el formato que produce Shine Iberia.

Eduardo Navarrete, Isabel, Margarita, Borja, Laura y Lluís son los veteranos que volverán a tener una segunda oportunidad en el programa y se tendrán que enfrentar a los nuevos aprendices. Una fusión que, según defiende la modista María Escoté, ha sido muy «bonita» de ver. «Lo que más me ha gustado es ver cómo se han compenetrado y se han nutrido formando una gran familia. No contábamos con ello», admite una de las juezas del formato, cuya opinión es compartida por Caprile. Para el madrileño, los exconcursantes han aprendido durante todo este tiempo que en la industria de la moda «nunca puedes ir de sobradito y no puedes dar nada por sentado».

«Cada temporada de ventas es una aventura. Nunca sabemos lo que va a pasar. Una temporada eres superventas y al año siguiente no te miran a la cara. Esa lección la llevan aprendida desde casa», subraya. Eso sí, el diseñador Palomo Spain, la otra cara masculina del jurado del 'talent show' de TVE, destaca la «presión enorme» a la que se someten los propios aprendices repetidores. «Son ellos lo que se ejercen mucha presión. Quieren destacar y hacer prendas y trabajos que no sean una birria», avanza.

Por su parte, Raquel Sánchez Silva revela lo «difícil» que es mantenerse con el mismo espacio en la pequeña pantalla durante cinco años. «Muy pocos programas lo pueden decir y encima en un 'prime time'», celebra con orgullo la extremeña, al tiempo que confiesa la «sensación» que tiene con esta producción. «'Maestros' ya es un niño o una niña, y no es un bebé, sino que demanda más como programa y formato», indica la extremeña.

Desde la productora, la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey, explica que tuvieron que hacer cambios en la mecánica porque los seis exparticipantes ya la conocían previamente. En la quinta edición, la primera prueba será de habilidad, como meter un bajo, estrechar un vestido o poner una cremallera invisible. «Sólo la persona que controle a la perfección esa técnica llegará a la final», adelanta la directiva, que celebra el éxito de 'Maestros de la costura' apoyando al sector de la moda y a los creadores, «que han sufrido tremendamente con la pandemia».

Por parte de TVE, la directora de Originales, Ana María Bordas, asegura que es un formato que «combina el entretenimiento, la divulgación y el apoyo a la industria textil» y añade que cerca del 80 por ciento de los aprendices que han salido del formato «trabajan en el mundo de la moda o han impulsado sus propias marcas y plataformas». «El programa ha conseguido potenciar el talento e impulsar muchas vocaciones», apostilla.

Homenaje a Verónica Forqué

La nueva edición contará, además, con un homenaje póstumo en la cuarta entrega a Verónica Forqué, fallecida el pasado 13 de diciembre en Madrid. La actriz grabó su participación en 'Maestros de la costura' semanas antes de morir y RTVE ha acordado con la familia mantener su aparición como invitada. La intérprete también estuvo presente en la última edición de 'MasterChef Junior', que se emitió en Navidad en La 1, pero entonces, tanto la cadena pública como la productora, decidieron eliminar las escenas.

También pasarán por el taller del concurso televisivo otros personajes populares, como Boris Izaguirre, Daniela Santiago, Carmen Farala, Alaska, Bibiana Fernández y Carmen Lomana, entre otros. Así, el programa ha grabado parte de sus pruebas exteriores en el Museo Balenciaga, donde se recordará al conocido diseñador, el Thyssen y al Matadero de Madrid.