«No recuerdo haber querido ser otra cosa que no fuera periodista»

Al frente de 'Antena Abierta', el programa de actualidad que emite Antena 3 esta tarde a las 19:40 horas, la periodista Angie Rigueiro (Buenos Aires, Argentina, 33 años) reconoce que lo más «fascinante» de su profesión es «analizar las noticias» y también poder «ayudar a la gente» con el poder que te da la televisión. La presentadora llegó hace casi diez años a los servicios informativos de la cadena de Atresmedia, donde ha pasado por todas las secciones y ediciones. «El matinal fue un horario muy complicado. Sientes que tu cuerpo va al revés», indica.

-Nació en Argentina y pronto se fue a España. ¿Cómo llegó a Antena 3?

-Entré a trabajar en Antena 3 hace ya muchos años, cuando volví de Estados Unidos donde trabajé en CNN y terminé mi carrera universitaria. Recuerdo que fue una ilusión enorme para mí tener la oportunidad de ser reportera en 'Antena 3 Noticias', en el área de política durante tantos años.

-¿Recuerda algún momento especial?

-He cubierto PP, PSOE, Ciudadanos, Congreso y Casa Real, así que fueron unos años muy buenos y enriquecedores. Hay muchos momentos especiales que guardo. Coberturas históricas, retransmisiones desde el plató que te obligan a crecer cada día. Estoy muy agradecida a mis jefes por las oportunidades, por sacarme de mi área de confort y que me permitan crecer cada día. Además tengo muy buenos amigos en esta televisión, así que a nivel personal me siento muy agradecida por ello.

-También eres profesora en un máster de televisión….

-Hace cinco años decidí crear un máster en Periodismo en televisión. Llevaba años dando clases y me encantaba la docencia, así que pensé que era muy buena idea crear un postgrado que formase a los periodistas de una manera muy completa para lo que se van a encontrar en una redacción de televisión. La verdad es que fue una aventura pero la Universidad Francisco de Vitoria apostó por el proyecto y ya llevamos cuatro ediciones. Me hace mucha ilusión haber creado este máster y ahora dirigirlo.

-¿Cómo ve el futuro del periodismo?

-Creo que es importante que el periodista ahora más que nunca esté muy formado. Vivimos en la era de una excesiva información que provoca una desinformación, así que creo que debemos distinguirnos de cualquier otro comunicador, por nuestra formación. Además, creo que debemos integrar las plataformas digitales, debemos ir a un modelo cada día más híbrido entre televisión y digital. Antena 3 es un gran ejemplo de ello.

-¿Y tuvo claro desde pequeña que se quería dedicar a esta profesión?

-Desde siempre. Con 8 años me inventé un programa de televisión en casa y sacaba todas las semanas un periódico que escribía yo misma sobre noticias de mi casa y entrevistas. Soy la pequeña de cuatro hermanos, que me llevan bastante diferencia de edad, y me fascinaba entrevistarles y escribir sobre sus vidas y sus peleas adolescentes con mis padres (risas). No recuerdo haber querido ser otra cosa que no fuera periodista.-Ha pasado por diferentes horarios en 'Antena 3 noticias'.

-¿Cuál ha sido el que peor ha llevado?

-El matinal fue un horario muy complicado. Me levantaba todos los días a las 2:30 de la mañana. Sientes que tu cuerpo va al revés. Es como estar con 'jet lag' todos los días. Estuve tres años y medio, con un embarazo de por medio y un recién nacido, así que se hacía duro dormir tan poco y hacerlo en horarios tan raros. Pero también te digo que la ilusión hacía que sacaras fuerzas siempre.

-¿Y ahora como lleva la conciliación en el fin de semana?

-Con mucha organización. Me encanta ser madre, soy de las que baila, juega y canta con él, así que siempre trato de estar con mi hijo lo máximo posible. Intento rascar cualquier minuto libre que tengo para ir a casa y estar con él. Mi hora de comer la paso en el coche pero me merece la pena por ir a buscarle a la guardería y estar con él lo máximo posible. Creo en el tiempo de calidad. Así que cuando estoy con mi hijo, pongo el móvil en modo avión y estoy con él 100%.

-¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

-La capacidad que tenemos de poder aportar a las personas cosas buenas. Poder informarles y analizar las noticias me parece fascinante, pero poder también ayudarles siendo portavoces de ciertos temas, es una oportunidad única. Mi sueño es poder combinar mi pasión por comunicar e informar, con ayudar a la gente a que tenga una vida más plena y feliz. Me estoy sacando un curso de 'coach' así que todo lo que sea combinar la comunicación con aportar, me parece maravilloso.