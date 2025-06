El presidente de RTVE entra al choque con PP y Vox entre críticas de manipulación por el 'caso Koldo'

J. Moreno Jueves, 26 de junio 2025, 15:08 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

Los reproches diarios de la política también llegaron a la comparecencia del presidente de RTVE en el Congreso. José Pablo López defendió su gestión al frente de la corporación, donde presumió de datos de audiencia, especialmente en La 1, y comparó su mandato con los de sus antecesores bajo los gobiernos del PP. Las investigaciones judiciales al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos, en el marco del 'caso Koldo', y su tratamiento en la radiotelevisión pública levantaron duras críticas desde las filas de PP y Vox, que ven «manipulación» y partidismo a favor del argumentario del Gobierno de Pedro Sánchez en los espacios informativos de la cadena.

En la comisión mixta de control parlamentario a RTVE, el diputado de Vox Manuel Mariscal cargó duramente contra los presentadores Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora, a los que tildó de «mercenarios». Desde el PP, el parlamentario Eduardo Carazo elevó el tono al acusar de manipulación informativa a RTVE y seguir el «argumentario» de Ferraz en los casos de corrupción que afectan al PSOE. López se felicitó por la cobertura del 'caso Koldo' tanto en TVE como en RNE, además de dar la enhorabuena a los profesionales «por la independencia con la que han tratado este tema».

Sin embargo, el máximo responsable de la corporación pública rememoró anteriores épocas de TVE bajo los gobiernos del PP donde, a su juicio, no se pudo informar con independencia del 'caso Gürtel' y de otros casos de corrupción que afectaron al partido presidido entonces por Mariano Rajoy. Es más, recordó que el 4 de septiembre de 2017 TVE «emitió como información propia el argumentario del PP» sobre la declaración del expresidente 'popular' en el juicio de la 'Gürtel». «La denuncia del Consejo de Informativos -el órgano interno que vela por la independencia de la tele pública- recogió que la redactora se negó a firmar la pieza al comprobar que el texto de la dirección coincidía con el emitido desde Génova», indicó López.

Al respecto, el presidente de RTVE también reclamó a los diputados de PP y Vox que señalaran «un solo pronunciamiento» de los trabajadores donde denuncian manipulación en los 'Telediarios' de La 1 a favor del Gobierno de Pedro Sánchez. «No hagan un panorama apocalíptico», contestó a los partidos de la oposición.

«Lo hemos intentado»

La cancelación de 'La familia de la tele', una de sus principales apuestas para la tarde de La 1, también se coló durante la comparecencia en la cámara Baja. López reconoció el fracaso del magacín heredero de 'Sálvame', fulminado de la programación el pasado miércoles 18 de junio tras caer por debajo del 5% en las audiencias. «Le puedo decir que lo hemos intentado y que el programa no ha funcionado», replicaba el presidente de RTVE a preguntas del diputado socialista Vicent Manuel Sarrià.

López asumió en primera persona la responsabilidad en el fracaso del formato de La Osa Producciones, si bien destacó que de los cuatro nuevos programas que estrenó TVE entre los meses de abril y mayo, solo «no ha funcionado» el espacio presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand. Así, destacó los éxitos de 'Futuro imperfecto', con Andreu Buenafuente; 'Malas lenguas': o el nuevo 'Mañaneros 360' con la incorporación de Javier Ruiz.

Además, López aprovechó para responder a los detractores de 'La familia de la tele': «Hay críticas bien orientadas, pero no asumo el supremacismo cultural que algunos han querido imponer en la televisión pública». Posteriormente, la diputada del PP María Carmen Riolobos le afeó los «millones» que había costado el programa. «Se me cae el alma de pensar que los enfermos de ELA y muchas más personas necesitadas en España no tienen dinero para salvar su vida, mientras usted tira de la papelera seis millones de euros», denunció, a lo que el presidente de RTVE pidió una rectificación. «Cuando tenga la liquidación de lo que ha costado 'La familia de la tele', la voy a traer aquí. Pero le voy a pedir que, por favor, rectifique la cifra que ha dado porque no es cierta», insistió López.

Novedades en el Benidorm Fest

Por otra parte, López anunció la incorporación de Sergio Jaén y su equipo a la dirección artística de la nueva edición del Benidorm Fest, que se celebrará del 10 al 14 de febrero de 2026. «A sus 23 años, se ha convertido en un referente de la escenografía en Eurovisión», defendió López. Por primera vez desde su edición inicial en 2022, la preselección española para Eurovisión contará con un perfil directamente vinculado al aspecto creativo del festival.

Sergio Jaén fue el director artístico de la actuación con la que Austria ganó Eurovisión 2025, con JJ y su canción 'Wasted Love'. Su propuesta, marcada por una estética en blanco y negro con fuerte carga narrativa, fue calificada como una de las más elegantes y potentes de los últimos años. También firmó la escenografía de Finlandia, otra de las grandes favoritas en Basilea, y de Chipre.

