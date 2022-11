«Habría que preguntar al Gobierno de Aznar por qué mintió con tanto descaro»

Veinte años después del mayor desastre medioambiental en España, el periodista Fernando González Gonzo (Vigo, Pontevedra, 45 años) regresa a las costas gallegas para rememorar el accidente del 'Prestige'. Los dos capítulos especiales de 'Salvados', cuya primera entrega se emite esta noche a las 21:25 horas en La Sexta, cuentan con los testimonios inéditos de miembros de la tripulación que recuerdan el mal estado del barco y las discusiones entre el capitán Mangouras y los representantes de la Marina Mercante española.

-¿Todavía hay heridas abiertas en el caso del 'Prestige'?

-No es un caso cerrado, porque todavía está pendiente de un juicio en Londres. El tiempo cura muchas cosas, pero no se olvida lo que pasó, por qué ocurrió y cómo se gestionó a raíz del accidente. Nadie ha olvidado lo que sucedió. Por eso creíamos que era interesante profundizar más que revisionar un hecho de hace veinte años. Hemos entrevistado a gente que nunca habló, pero que fueron protagonistas de aquellos días.

-¿Cuál fue el mayor error de aquella gestión?

-No íbamos con ninguna idea preconcebida. Este tema está juzgado, se ha escrito y hablado. El error, más allá de decidir si alejar el barco o meterlo en puerto, fue la decisión que toma un político y su subalterno ejecuta sin escuchar ninguna otra voz de expertos ni de nadie más. El error fue seguir criterios políticos y no técnicos. En el programa vemos que se confirma todo esto; gente que ejecutó las órdenes en aquel momento sin protestar y que ahora, dos décadas después, te dicen que no era la decisión correcta. O expertos que te desvelan que no les dejaban entrar en los despachos porque sabían que no les iba a gustar lo que le iban a decir al ministro de turno.

-¿Habéis podido entrevistar a los dirigentes del Gobierno de Aznar que tomaron aquellas decisiones?

-Hemos pedido entrevistas a los ministros que eran responsables. Tenemos a quien fuera conselleiro de Pesca en la Xunta, que nos dice que no había intención de mentir y que quien no se equivoca es el que no habla. ¿Por qué mentían? Me gustaría saberlo. Puedes mentir de muchas formas, pero cuando lo haces de una manera burda y soez a gente que está viendo la realidad, hay algo que a mí se me escapa. Lo que está claro es que no querían que aumentara el descontento social y responsabilizaran al Gobierno de la catástrofe, pero habría que preguntarles por qué mintieron de esa forma tan descarada.

-¿Cuál es la sensación de los paisanos veinte años después del 'Prestige'?

-Depende de con quién hables. Te recuerdan la indignación y el cabreo; o que les llegó mucho dinero por las compensaciones y pudieron seguir con su vida. La sensación generalizada es que vieron que los trataron como niños. Veían lo que estaba ocurriendo, pero les decían que pasaba otra cosa.

-¿Cómo recuerda el 'Prestige'? ¿Qué estaba haciendo?

-Trabajaba en Radio Nacional de España en Lugo, y en alguna ocasión tuve que informar del 'Prestige'. Me acuerdo de la sensación de pensar: '¿Otra vez?'. En los años 70 y 80 recuerdo muchos accidentes del estilo y pensé algo parecido. Después me indigné por que no entendía cómo podían pasear el barco por toda la costa.

-'Salvados' cumple 15 años el próximo año. ¿Tiene cuerda para rato?

-Si no lo creyese, no hubiera aceptado presentarlo y me hubiese quedado en 'El Intermedio'. Sigo creyendo en que este tipo de contenido tiene su espacio en televisión, mucho más en una cadena como La Sexta, cuyo pilar es la información. Creo que le queda mucha vida a este formato. Sigue teniendo repercusión.

-¿Habrá algún especial para celebrarlo?

-Está esa sensación entre el equipo de hacer algo especial en el último programa de la temporada, ya que cumplimos 15 años. Si hay una buena idea que es ejecutable como programa, lo veremos. Si no, pues hay muchas cosas de las que hablar. Particularmente, nunca me han gustado mucho estos rollos de programas de autombombo, pero sí de celebración. Nos sentaremos a hablar para ver qué ideas pueden salir adelante.

-¿Ve 'Salvados' el domingo para hacerse autocrítica?

-A las 21:25 horas en mi casa no se hace otra cosa que ver 'Salvados'. Cuando se emite, yo ya lo he visto. Los veo siempre porque es parte de mi trabajo.

-Hay algún invitado que todavía se le resista?

-Eso siempre. Cuando digamos que no hemos podido hacer tal programa o se nos ha resistido un invitado, será el día que acabe 'Salvados', que espero que sea dentro de muchísimos años. Mientras tenga vida, estaremos insistiendo a las personas que nos dicen que no. No hay temas que digamos que definitivamente no lo vamos a abordar. Eso me niego aceptarlo.