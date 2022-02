«Prefiero mirar por lugares atrevidos porque no sé dónde está el éxito ahora» El periodista Jordi Évole arranca una nueva temporada con el cantante Morad como invitado tras la elección de la audiencia

La audiencia decidió que el primer invitado de la tercera temporada de 'Lo de Évole' sea el cantante Morad. El programa de La Sexta dejó a la audiencia la labor de decidir quién sería el primer personaje de las nuevas entregas y los espectadores eligieron al joven de 22 años que empezó a publicar sus canciones de música urbana sin el apoyo de una gran discográfica ni de grandes compañas publicitarias. Tras el alto contenido político que el periodista trataba en su anterior formato, 'Salvados', ahora prefiere abordar otro tipo de contenidos que, quizás, no acaparan a priori gran atención mediática.

«No sé dónde está el éxito ahora y como no lo sé, prefiero mirar por lugares arriesgados y atrevidos. Igual nos metemos un ostión pero si va bien, la satisfacción es triple», admite el catalán Jordi Évole en la presentación de la nueva temporada de su espacio, que añade que que funcione el programa de Aznar «es normal porque despierta morbo». «Pero que nos vaya bien con Morad, para mí es donde puede estar nuestro hecho diferencial», revela.

Dice el presentador que dejó 'Salvados' porque estaba «agotado» y necesitaba «aires nuevos que no sabía cuáles eran», alejados de la política. «Llega un momento en el que podemos aburrir a la audiencia. A Ayuso, ahora, la podría entrevistar mucha gente de la cadena, pero a Morad no», reitera. Sobre este cantante, reconoce que, tras grabar el programa, ha descubierto «una realidad que hace tiempo que no miraba». «Hay una realidad mediática y una realidad real, con un mundo al que no estamos acostumbrados a mirar o nos cuesta más mirar», expone.

Évole se ha trasladado a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde habla con el cantante sobre su vida, su familia procedente de Marruecos y de la música. También ofrece su visión de la inmigración, el racismo, la marginalidad y sus encontronazos con la justicia. Morad ha conseguido colocarse en los primeros puestos de las listas de artistas españoles más escuchados en las principales plataformas digitales, donde acumula millones de reproducciones. «Él ejemplifica el éxito de la primera generación de origen magrebí que lo ha tenido muy difícil», valora el periodista, quien recalca que España «ya no es un país de blanquitos cristianos».

«Quien quiera ver eso se está equivocando. España es mucho más plural y diversa y no pasa nada. Eso es una riqueza», celebra. Estos invitados, reconoce Évole, ofrecen una entrega mayor a la de otros personajes más VIPs, que suelen dar «un tiempo limitado y muchos condicionantes». «Estoy muy agradecido de poder entrevistar a estos personajes semidesconocidos», cuenta.

'Belle Époque'

Si algo queda claro sobre la tercera temporada de 'Lo de Évole' es la apuesta por las historias humanas. Como novedad, en los programas aparecerá el cameo de un personaje conocido que estará relacionado de algún modo con la historia del protagonista principal. En las nuevas entregas, el periodista reunirá al elenco original de la película 'Belle Époque' tres décadas después de su estreno.

Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca, Ariadna Gil y Fernando Trueba se vuelven a juntar para recordar lo que significó una cinta como esa, que acabaría ganando el segundo Oscar para el cine español. «Nos abrió los ojos de una realidad donde la libertad y tolerancia hacia el otro, a nivel sexual e ideológico, está hoy en entredicho. Es una película que despierta un poco el mundo en el que a mí me gustaría creer», destaca.

El catalán también charlará con la periodista de Onda Cero Julia Otero, con quien hizo su primera entrevista mientras estudiaba en la facultad. «Tengo un recuerdo de ella increíble», señala. Además, se sentará con la cantante Rosa López para hablar sobre cómo ha vivido estas dos décadas tras el fenómeno de la primera edición de 'Operación Triunfo': «Detrás de ella hay una mujer que lo ha pasado realmente mal e igual no hemos sido conscientes del estrés al que le estábamos sometiendo», se sincera.

Évole también mostrará la faceta más desconocida de la escritora de novela erótica Megan Maxwell y del medallista olímpico Gervasio Deferr, que se retiró de la gimnasia en 2011 y ahora regenta un gimnasio en uno de los barrios más humildes de Barcelona. En total, diez nuevas entregas con las que la productora ha dado más protagonismo a historias de mujeres después de las críticas que recibió el año pasado por entrevistar mayoritariamente a hombres. «Lo de la temporada pasada fue un error descomunal. No es asumible que solo apareciera una mujer. No quiero excusarme, no estuvo bien y punto», reconoce el presentador.