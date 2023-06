«El periodismo de sucesos es el más difícil porque nadie te quiere contar nada»

Sus inicios profesionales en el humor no hicieron cambiarle su verdadera pasión: contar historias. El periodista Nacho Abad (Guadalajara, 53 años) copresenta junto a David Aleman 'Código 10', el programa en directo con información de sucesos que emite Cuatro este martes por la noche (22:50 horas). El comunicador es referente de la crónica negra de nuestro país y artífice de algunas de las más sonadas informaciones sobre los casos más mediáticos de la última década, en formatos como 'El programa de Ana Rosa' o 'Espejo público'.

-Casi dos meses desde el estreno del programa, ¿cuál es su balance?

-Nos estamos asentando y el balance es muy positivo. La franja es muy complicada y competimos con grandes formatos como 'MasterChef' en La 1, 'Hermanos' en Antena 3 o 'Supervivientes' en Telecinco. Pero creo que estamos contando grandes historias con un programa que es diferente. Y, sobre todo, a la gente le está gustando desde el primer día, en el que nos vieron como un programa de gran calidad. Lo único es que se quejan de que emitimos mucha publicidad, pero ahí yo no puedo hacer nada (risas).

-Hay pocos formatos de sucesos en directo y en un 'prime time'. Cada vez se apuesta más por los documentales de crímenes en plataformas.

-A mí me gusta el periodismo que es en directo. Si de repente ocurre cualquier hecho noticiable el martes por la noche, cuando está a punto de empezar el programa, debes contar lo que está pasando. La última hora. Y a mí me gusta el directo. El periodismo enlatado es más de reflexión y de profundidad. He hecho documentales como el de Marta del Castillo en Netflix y eso es más de análisis, de investigación o de buscar nuevas vías. En el periodismo en directo siempre hay esa especie de tensión. Además, yo estoy todo el día pegado el móvil, lo que me crea conflictos con mi familia (risa).

-¿Es el periodismo de sucesos el menos valorado?

-El periodismo político o deportivo es mucho más valorado que la información de sucesos. Sin embargo, somos los que nos dedicamos a esto los que normalmente destripamos los escándalos de corrupción política. Por ejemplo, el secuestro en Maracena, en la provincia de Granada, de una concejala es un periodismo que está entre la política y el suceso. ¿Y quién capitaliza esa información? Pues los periodistas que nos dedicamos a las investigaciones de sucesos. Estamos acostumbrados a trabajar en ese tipo de información, aunque luego recibamos críticas y reproches por supuestamente utilizar el morbo, que si el sensacionalismo… Al fin y al cabo, esos son frases hechas y los adjetivos habituales. Son los apellidos que la gente coloca al periodismo de sucesos en vez de reflexionar. Probablemente son noticias morbosas, sí, pero todo esto ha ido evolucionando y, en ocasiones, hasta mejorando. Los que hacemos sucesos sabemos que es la información y el periodismo más difícil que se puede hacer porque tienes que contar lo que nadie te quiere contar.

«Más realizado»

-¿Cómo está viviendo su segunda etapa en Mediaset?

-En Mediaset he vivido la etapa más feliz de mi vida. Me siento más realizado, apreciado y valorado. Tengo un equipo fabuloso en el que todos vamos a una. De verdad, creo que estoy en la mejor época de mi carrera profesional.

-En sus inicios hizo un programa de humor y ahora crónica negra. ¿Cómo se produjo aquel cambio de registro?

-Fue todo una casualidad. Fui finalista en un programa de monólogos junto a Llum Barrera, pero llegó el verano y, de repente, me encontré trabajando en el mundo de los sucesos. Había un dicho que siempre me repetían mis padres, que era intentar ser lo mejor en todo, hagas lo que hagas. A mí me apasiona contar historias; narrar cosas que otros no conocen. Llegué a la información de sucesos de casualidad y me gustó tanto que me quedé. Y ya llevo más de veinte años en esto…

-¿Daría el salto al entretenimiento puro y duro o a otro tipo de periodismo?

-Ahora mismo no sabría qué responderte. Me gusta lo que hago aunque sí me encantaría tener más tiempo para ver fútbol (risas), pero trabajando en el deporte sería demasiado 'hooligan', perdería la perspectiva y no tendría objetividad. La política también me gusta, pero de momento me quedo con lo que estoy haciendo.