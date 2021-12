«He aprendido a detectar el postre industrial frente al artesanal»

Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y la pringada Esty Quesada son los doce concursantes de 'Celebrity Bake Off', el nuevo concurso de repostería disponible hoy en Amazon Prime Video. Estructurado en torno a diez episodios de unos 50 minutos de duración -todos ellos subidos ya a la plataforma-, los participantes se enfrentarán a la elaboración de distintos postres para ver quién es el mejor repostero. Lo decidirán los jueces, la chef Clara Villalón y el maestro chocolatero Frédéric Bau, pero será Paula Vázquez (Ferrol, 1974), junto a Brays Efe, quien se encargue de conducir el formato.

-¿Cómo surgió el proyecto?

-Hará ahora mismo algo menos de un año que me lo propusieron y la verdad es que en el momento en el que me enviaron imágenes de otra versión, dije 'sí, quiero', sin preguntar nada más. Cuando ya me enteré de que Brays Efe lo iba a presentar conmigo, flipé en colores porque él me encanta. He estado supercómoda con él. Es muy espontáneo, rápido y divertido. También me ha pasado con los concursantes, que nos lo hemos pasado bomba.

-Son caras muy conocidas. ¿Es difícil mantener los egos a raya?

-No, en este caso para nada. Además como están acostumbrados a estar delante de las cámaras, nos han facilitado muchísimo el trabajo. Y luego yo creo que como todos ellos saben que son perfiles completamente diferentes, no hubo rivales. A ver sí hubo rivalidad compitiendo con los postres, pero no hubo malos rollos. Solo muy buen rollo.

-¿Qué pueden esperar los espectadores?

-Nos van a sorprender algunos de los concursantes porque ya vienen muy bien aprendidos de casa. Es que por ejemplo Frédéric Bau, que en Francia es una celebridad como pastelero, nos dijo que es el primer programa de estas características en el que participa en donde las 'celebrities' se lo curran tanto, porque al final había verdaderas piezas de joyería. Desde luego es un programa para ver en familia: divertido, ameno y que va a dar muchos memes (ríe).

-¿Cuál es el concursante que más le ha sorprendido por su simpatía?

-A la gente le van a sorprender muchísimo concursantes como Pablo Rivero. Todos lo hemos visto en 'Cuéntame', pero por primera vez le vamos a ver a él y la verdad es que es un tipo con una vis cómica increíble, es divertidísimo, muy payaso y simpático.

-¿Y el que más le ha sorprendido por sus habilidades culinarias?

-Hay bastantes, pero nunca me imaginé que Andrés Velencoso hiciese unos postres tan maravillosos, Chenoa también... No puedo decir uno o dos porque aunque todos han hecho desastres en algún momento, todos han tenido un momento que dices: «Caramba, qué buena pinta». Y los he probado, aunque no todos porque había días que había doce (ríe).

-El concurso ya tuvo una edición en Cuatro en 2019 con Jesús Vázquez. ¿Se ha apuntado algún truquito?

-He preferido no ver nada para no copiar. Aunque te digo que en este formato Brays y yo somos meros hilos conductores de algo que hacen ellos solos. Luego el jurado que tenemos, tanto Clara como Frédéric, nos dan muchísimo contenido, son divertidos, serios a la hora de valorar, pero lo hacen desde un lugar amable y con mucho sentido del humor.

-¿Es muy golosa?

-No tanto, pero un poquito sí. Soy más de salado, pero disfruto de un buen postre. Con este programa he aprendido a detectar un postre industrial frente a lo artesanal.

-¿Cuál es su postre preferido?

-No es mi preferido, pero me gusta mucho la tarta Pavlova. No tengo mucho criterio, me lo como todo (ríe).

-¿Y cómo se le da la repostería?

-No he intentado nunca hacer nada y después de ver lo difícil que es ni siquiera me atrevo. Me parece complejísimo y dificilísimo hacer un flan. Se te pasa un segundo y se estropea todo (ríe). Con lo nerviosa que soy, imposible.

Esty Quesada, emplatando.

–¿Cree que los espectadores podrán aprender algo del oficio con el programa?

–Creo que la gente que no sabe de cocina de postres, le va a resultar muy entretenido y la gente que ya sabe de postres, es muy probable que aprenda cositas sueltas. Lo que no van a aprender es a hacer la receta porque cada uno tienen dos pruebas distintas en cada programa.

–¿Se ha fraguado alguna relación especial durante la grabación del programa?

–Tenemos un chat en donde estamos todos y es una maravilla. Es un lujo porque somos cada uno de su padre y de su madre. Está siendo muy divertido y a mí me ha descubierto a compañeros que, aunque les conocía, no tenía tanta cercanía con ellos, como Yolanda Ramos, Esty Quesada, Paula Gonu, James Rhodes. De hecho, cuando anunciaron que la Ley Rhodes salía adelante, estábamos rodando el programa y fue muy emocionante. Nos metieron a todos en el hotel, junto a las instalaciones donde se grababa el programa, por la covid y yo creo que ha sido muy enriquecedor y se ha transmitido esa familiaridad o ese rollo campamento de la convivencia.

-Tras la muerte de Verónica Forqué, ha habido ataques contra 'Masterchef'. ¿Cree que son fundados?

-Perdóname, pero hoy no voy a opinar sobre ese tema. Entiendo que me lo preguntes y para nosotros, con los meses que llevábamos esperando este día, que haya coincidido... Solo puedo mandar mi pésame a la familia y a los amigos, pero no voy a entrar en valoraciones de formatos. Entiendo que es un programa culinario, pero no tiene nada que ver y, aparte, no conozco las circunstancias, no la conocía a ella siquiera, así que no me atrevo a comentar.

-Dígame que habrá otro 'Fama'...

-(Ríe) Pues hijo, ojalá, pero a mí me va a pillar haciendo 'Bake Off'. Ojalá haya muchos. ¿No te pasa ahora que cuando ves TikTok que piensas que son todos concursantes de 'Fama'? ¿Que todo el mundo sabe bailar?

-Es que además cuando lo reflotó Movistar, le dio como un toque visual cinematográfico alucinante.

–Me alegra que digas eso porque la verdad es que de esa edición que hicimos diez años después me han comentado muy poco y se parecía poco a las primeras que hicimos pero creo que estab a muy bien y los profesores tenían un calibre de la leche.