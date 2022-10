Lo que hay que ver este 1 y 2 de octubre

El primer fin de semana de octubre nos sorprende con el regreso de Emma García a las tardes de Telecinco, una comedia romántica que se desarrolla en una granja y un interesante documental sobre un asesinato en Argentina.

Adela Úcar en un momento del programa. / RTVE

La 2, sábado a las 18.15 horas 'Reduce tu huella'

Respetar la naturaleza, apostar por las nuevas tecnologías y el espíritu de comunidad, simplificar nuestro modo de vida para preservar los recursos y concienciarnos de que la sostenibilidad no es el futuro sino el presente. Son los objetivos de 'Reduce tu Huella', con Adela Úcar.

El programa tiene una especial sensibilidad respecto a la relación del hombre con el mar y el ecosistema marítimo.

En 'Reduce tu huella' no se plantean problemas; se proponen soluciones que abarcan desde proyectos sencillos y tradicionales hasta nuevas tecnologías que pueden acabar con la explotación que agota y contamina la Tierra.

Emma García regresa a los fines de semana. / mediaset españa

Telecinco, sábado y domingo, 15.00 horas 'Fiesta'

Después de la brusca desaparición de 'Viva la vida', Emma García vuelve a ser la apuesta de Telecinco para las tardes del fin de semana.

El nuevo magacín llega a la parrilla de Telecinco con muchas novedades, entre ellas hacer que las tardes de los sábados y domingos se conviertan en una fiesta de la mano de Emma.

Calra Lago en un momento de la serie. / Disney+

Disney+ 'Limbo'

'Limbo', es un drama original de 10 episodios protagonizado por Clara Lago, Mike Amigorena y Esteban Pérez.

Sigue la historia de Sofía (Lago), una joven millonaria que parece tenerlo todo: una vida glamorosa, una familia que le consiente todos sus caprichos y grandes amistades que son sus cómplices en su estilo de vida.

Cuando muere su padre (Piñeyro), tiene que volver a Buenos Aires, su lugar de origen, y enfrentarse con un legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos (Amigorena y Pérez) y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre.

Motivada por demostrar que puede ser algo más que un adorno caro, Sofía emprenderá un camino lleno de tropiezos, pero también de revelaciones.

La segunda temporada de la serie llega cargada de tensión. / hbo

HBO 'Industry'

En esta temporada, a estos graduados ya no se les permite esconderse detrás de su status de noveles. El mercado se está desmembrando, y Pierpoint's ha vuelto al trabajo y tiene el parqué más cargado y paranoico que nunca.

La nueva gerencia de EE UU será como echar gasolina al fuego, una inyección de energía que cruzará el Atlántico y encenderá un fuego debajo de todos y cada uno de los empleados.

Ahora Harper (Herrold), Yasmin (Abela) y Robert (Lawtey) deben impulsar nuevos negocios y hacer nuevas alianzas tanto dentro como fuera de la oficina mientras Pierpoint y sus banqueros junior buscan aprovechar todas las ventajas de un mundo posterior a la pandemia.

La cinta se desarrolla en Australia en Navidad. / movistar plus+

Movistar Estrenos, domingo, 21.00 horas 'Navidades en la granja'

Christopher Weekes dirige esta comedia romántica llena de enredos y amor en la que todo es posible. La cinta, ambientada en Australia durante la época navideña, sigue la historia de Emmy, una escritora que, basándose en los diarios de su madre, ha conseguido convertir su último libro en un auténtico éxito.

Una editorial le acaba de ofrecer un contrato millonario, pero antes la editora jefa y su hijo quieren conocer de primera mano cómo es la vida de la que Emmy habla en su libro.

Pero hay un problema: esta vida no existe. Emmy no es más que una neoyorquina cualquiera que tendrá que aparentar, con la ayuda de su primo y del marido de este, una vida que no es la suya. ¿Cuánto puede durar esta farsa?

Se estrena una nueva docuserie. / HBO

HBO, estreno el sábado 'María Marta'

El 27 de octubre de 2002, María Marta García Belsunce fue encontrada sin vida por su marido, Carlos Carrascosa, en el baño de su casa ubicada en un exclusivo barrio privado de la provincia de Buenos Aires.

Lo que en un principio parecía ser un accidente doméstico, se convierte en uno de los crímenes más emblemáticos de Argentina.