Ana Obregón, a Risto: «Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada»

«No todo vale», así arranca la respuesta de Ana Obregón a las palabras que pronunció Risto Mejide en Nochevieja -consideradas machistas por un puñado de usuarios en redes sociales-, antes de ofrecer las Campanadas.

«¿Ah, si? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia», fueron las declaraciones del presentador de 'Todo es mentira' (Cuatro), que, muchos creen, iban dirigidas a Ana Obregón y Cristina Pedroche -quienes también presentaban las Campanadas en la 1 de TVE y en Antena 3, respectivamente-.

Así, al menos, lo interpretó Ana Obregón, quien ha dedicado una publicación de Instagram a Risto: «Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho».

«Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie», continúa el mensaje de la actriz.

A mi se me murio un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape), No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregon cada dia. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregon...me parece lo mas sucio que he escuchado en TV jamas. pic.twitter.com/hSAc4iEelP Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 2, 2023

Seguidamente apostilló que, «durante cuatro décadas», ha tenido el honor de estar «entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito».

«Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco», apuntó la presentadora.

Por último, felicitó tanto a Cristina Pedroche como a Dabiz Muñoz por el bebé que esperan, también dio la enhorabuena a Pedroche por la audiencia conseguida en las Campanadas y agradeció el apoyo recibido ante esta polémica.

Risto se disculpa

El presentador, por su parte, aseguró este martes, en el comienzo de 'Todo es mentira', que le había sorprendido «muchísimo» el post de Ana Obregón. No obstante, puso de relieve que no le duelen «prendas en pedir perdón y disculpas».

«Ana, he intentado ponerme en contacto contigo, entiendo que no quieras hablar conmigo, pero como tú has hecho ese mensaje público, yo te voy a dar una respuesta pública también, aunque me hubiera gustado comentarla contigo antes», agregó.

«En primer lugar, perdón, no me cuesta nada, un perdón sin paliativos y sin matices. Cuando hay que pedir perdón es porque has molestado a la persona inadecuada. ¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿De verdad alguien se cree que yo como padre puedo aceptar eso? He defendido, defiendo y defenderé siempre el legítimo derecho de las víctimas a expresar el dolor allí donde quieran y cómo quieran. Y quien me conoce lo sabe», enfatizó.

A posteriori, señaló que sus palabras «no iban contigo», iban dirigidas «a los que nos ponen ahí». «Esto iba contra los mismos directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que tú hayas perdido a tu hijo, y deciden que tú des esas campanadas. Esto va contra el mercado del morbo, contra el que yo me siento bastante en contra. Obviamente una madre tiene derecho a expresar su dolor donde quiera y cómo quiera, otra cosa es quién decide que estemos ahí. Y me sorprende que hayas llegado a decir que yo me haya reído de alguien que ha tenido que enterrar a un hijo. Me duele, lo siento muchísimo, pero me duele que hayas hecho pública esa expresión, viniendo de ti, además», se explicó el presentador.

«Lo que más me duele de todo, Ana, es que no hayas descolgado el teléfono ni me hayas llamado», lamentó Risto, para concluir: «Me has llamado repugnante y machista. No le temo a la polémica, pero no voy a permitir la injusticia. Ana, aquí me tienes, dispuesto a pedirte perdón a la cara si te ha ofendido mi comentario. No iba contigo, sigo pensando lo mismo. Te envío un beso fuerte. Y lo único que muestra tu post es que no me conoces».