«Nunca se sabe lo suficiente de España»

Frank Blanco (Barcelona, 45 años) debe mediar esta semana entre dos equipos, capitaneados por Florentino Fernández y Vicky Martín Berrocal, que luchan por demostrar sus conocimientos sobre España. El presentador se pone al frente de ‘Typical Spanish’, un nuevo concurso con protagonistas famosos que estrena La 1 de TVE, y que llega con una variación sobre el título original, llamado ‘I Love My Country’ (Amo mi país), que suele incluir el nombre del país en cuestión. Se trata del regreso al medio de Blanco tras su marcha de ‘Zapeando’ (La Sexta) después de seis años como presentador.

-¿Cómo ha sido esta vuelta a la tele?

-Muchísimo más divertida de lo que podría esperarme. Cuando dejas un proyecto no tienes muy claro cómo va a ser el siguiente, y no puedo estar más contento, a nivel personal, por lo bien que me lo estoy pasando, y en el terreno profesional, porque ‘Typical Spanish’ es el proyecto más importante de mi carrera en la televisión.

-¿Cree que se habría criticado que el formato hubiese mantenido el nombre de las otras versiones?

-No creo. La propia productora, Shine Iberia, propuso este nombre porque tenía mucho que ver con lo pasa en el programa, y creo sinceramente que hubiese sido irrelevante. Lo podrían haber llamado de cualquier manera, que el producto y la diversión para el público serían los mismos.

Típico español.

«Este es un programa familiar y, por lo tanto, rebajamos el nivel»

Pandemia.

«Horas antes de arrancar te dicen que ese día no va a haber público... Te sientes muy extraño»

-¿No es de los que cree que criticar todo es muy ‘typical spanish’?

-Bueno, es ‘typical spanish’ hablar de uno por detrás, juntarse con el vecino y hablar mal del que está en el cuarto, y cuando viene el del cuarto, hablar mal del que vive en el tercero. Forma parte de nosotros y tenemos que llevarlo lo mejor posible. Afortunadamente, también hay otras mil cosas que son ‘typical spanish’ que dicen cosas mucho más a favor de nosotros.

-Y usted lo vivió hace poco en las redes sociales, con lo del Burger King, cuando se quejó porque no le había llegado el regalo con su pedido.

-Sí, es ‘typical spanish’ que alguien se queje, y también que a alguien le parezca bien o mal. Y las redes sociales están para eso. Sinceramente, vivo las polémicas en las redes con bastante distancia. Aquel día utilicé las redes para evidenciar que había un trato que a mí no me parecía el correcto, pero ya está, no tenía más importancia. Me lo tomo con bastante humor, y mis amigos me hacen bromas con el tema.

-¿Cuánto sabe de España?

-No lo suficiente. Nunca se sabe lo suficiente de España, ni de nada, y eso que me la he recorrido entera.

-¿Y ha aprendido algo con el programa?

-Pues la verdad es que sí. No es un programa de preguntas que vayan a pillar, como las de Jordi Hurtado en ‘Saber y ganar’. Este es un programa familiar y, por lo tanto, rebajamos el nivel. Lo suyo es que la gente que está en casa también participe y que sea algo asequible para todos. Pero aun así debo decir que algunas cosas de geografía y de historia sí he aprendido.

-Empezaron con público, pero pronto se quedaron sin él.

-La sensación fue muy rara, porque ya venías de casa con ella. Estaba empezando a notarse en el ambiente que iba a pasar algo, pero cuando en plató, horas antes de arrancar, te dicen que ese día no va a haber público... Te sientes muy extraño, no solo por hacerlo sin gente, sino porque te das cuenta de lo que hay detrás y de lo que eso significa. En ese momento te das cuenta de que esto es muy serio y que van a pasar cosas. Aunque gracias a los invitados de primerísimo nivel, a los capitanes y al equipo, en cuestión de minutos logramos crear un muy buen ambiente. Y luego incorporamos público virtual.

-Formó parte de ‘Gran Hermano’, que hace poco cumplió 20 años. ¿Tuvo algún significado especial?

-Sí, formé parte de ‘Gran Hermano’ como presentador e integrante del debate, y también como espectador. Fui de los que estuvo viendo las primeras ediciones, no solo la primera, que es la que todo el mundo admite haber visto. Yo he visto muchísimas, y a mí ‘Gran Hermano’ me dio muchas alegrías y me fascinó como espectador. Y luego, como profesional, la oportunidad que me dio no la podré olvidar nunca. Yo era una persona con una experiencia limitada en televisión, y me confiaron sustituir a Jordi González. Eso fue para mí una parte decisiva de mi carrera. Si yo no hubiera hecho ese ‘Gran Hermano’, seguramente hoy no estaría aquí. Al final, una cosa te lleva a la otra.

-¿Sigue viendo los ‘realities’?

-No los sigo, porque mi programa de radio (’Te la vas a ganar’, Europa FM) en las últimas temporadas ha sido nocturno, y me cuesta mucho. No he tenido la oportunidad de engancharme a ninguno, aunque sí intento saber lo que pasa, y no solo en los ‘realities’, sino a mi alrededor, en lo informativo y en mi gremio.

-¿Su marcha de Europa FM significa también el adiós a la radio?

-De momento, sí. Mi idea es apartarme del micrófono como mínimo el próximo curso, para airearme un poco, para que también los oyentes descansen de mí, y coger nuevas motivaciones, pensar en nuevas ideas... Todo lo audiovisual está evolucionando a una velocidad tremenda, y cuesta mucho seguirla. Quiero parar un poco, observar, y volver no sé si en un año o en dos, pero que sea haciendo algo diferente.