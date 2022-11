Lo que hay que ver este 30 de noviembre

La magia vuelve de la mano de Willow y Disney+. Una vez más, el pequeño hechicero vive una aventura épica en un mundo imaginario y rodeado de nuevos amigos. Si prefiere algo de música, Movistar Plus+ ofrece un documental sobre cómo se grabó el álbum mítico: 'Thriller' de Michael Jackson. La 1 de TVE estrena 'Fuego cruzado', un thriller de supervivencia rodado en Tenerife con un reparto internacional. Si lo suyo es el cine, Netflix estrena 'Me llamo venganza' y Movistar Plus+ '¿Dónde está Anne Frank?'

La acción de la miniserie se desarrolla en Tenerife. / rtve

La 1, 21.15 horas 'Fuego cruzado'

Un emocionante thriller de la BBC coproducido por RTVE y protagonizado por la actriz británica Keeley Hawes, al frente de un reparto internacional en el que figuran los españoles Hugo Silva y Alba Brunet. Rodada en Tenerife, cuenta una trama de supervivencia y resistencia que mantendrá a los espectadores en vilo, pero también se trata de una historia conmovedora, profunda y cercana.

Tres familias británicas pasan unos días juntas en un lujoso hotel de las Islas Canarias. Mientras toma el sol en el balcón de su habitación, el mundo de Jo se pone patas arriba cuando resuenan disparos en la piscina donde su marido, sus hijos y sus amigos están disfrutando del baño. Hombres armados, ávidos de venganza, han convertido en un instante un trozo de paraíso en un infierno desgarrador.

La cinta está pensada para el público infantil. / Movistar Plus+

Movistar Estrenos, 21.00 horas ¿Dónde está Anne Frank?

El director Ari Folman, reaviva la memoria de Anne Frank, a través de una mirada didáctica hacía los traumas del mundo judío y las crisis humanitarias actuales, una película de animación que según el director «va más allá de la memoria del Holocausto».

En esta ocasión la protagonista de la historia no es Anne Frank, sino su amiga imaginaria Katty a quien la joven dedicó su diario. Este recurso metanarrativo, otorga a Folman la posibilidad de que los personajes naveguen por diferentes mundos. Es por ello que la película alterna momentos de la vida de Frank en el Ámsterdam del periodo 1942-1944, y el viaje que inicia Kitty que está convencida de que Anne sigue viva en algún lugar de Europa.

La película está hecha para niños con el objetivo de que el Holocausto nunca llegue a mirarse con distancia «porque los jóvenes ni lo recuerdan», por tanto, además de, un ejercicio de memoria histórica, es un paralelismo con la situación en la que se encuentran en la actualidad muchos refugiados sin hogar en busca de protección.

AMC, 21.00 horas 'The Guest'

David es el invitado perfecto. Amigable y servicial, David es un joven soldado que un día llamó a la puerta de la familia Peterson, afirmando ser un muy buen amigo del hijo que perdieron en combate.

Desde ese día, los Peterson acogieron a David en su casa y en sus vidas, convirtiéndose en el invitado perfecto. Cuando la gente empieza a morir misteriosamente en el pueblo, Anna, la hija adolescente de los Peterson, empieza a preguntarse si no será David el responsable.

Diisney+, desde hoy 'Willow'

Disney ha decidido rescatar a Willow, convertido en todo un mago de pies a cabeza, y ha realizado esta serie original.Como no podía ser de otra forma, la producción cuenta con la misma dosis de aventuras en el mundo de Willow, atestado de criaturas fantásticas, guerreros, monstruos y magia. Sigue siendo una serie para el consumo familiar, que permite disfrutar un rato.

La acción se sitúa años después del rescate de la emperatriz infantil Elora Danan. Ahora, Willow Ufgood es un hechicero Nelwyn y vive una vida apacible. Sin embargo, una joven princesa reunirá a un grupo de aventureros con el objetivo de salvar a su hermano gemelo.

Es así como Willow regresa para liderar a un grupo de héroes inadaptados en una angustiosa misión de rescate a través de un mundo mágico que va más allá de la imaginación y donde deben enfrentarse a sus demonios internos y trabajar juntos para salvar su mundo.

Algunos de los premios logrados gracias al album mítico de Michael Jackson. / movistar plus+

Movistar Estrenos, 22.40 horas 'Sonic Fantasy'

Bruce Swedien no protagonizaba las portadas de las revistas de música, pero su talento hizo posible un álbum mítico: 'Thriller' de Michael Jackson. A principios de los 80 la industria musical vive su crisis más importante hasta la fecha: el auge de los videojuegos entre el público joven relega a un segundo plano la compra de vinilos y obliga a cerrar tiendas de discos en todo el mundo.

En 1982, Michael Jackson, Quincy Jones y el ingeniero de sonido y productor Bruce Swedien se unen y crean el álbum más vendido de la historia. 'Sonic Music' nos mete de lleno en ese estudio de grabación de California (Los Ángeles) y en el universo de Bruce Swedien para mostrarnos, desde dentro, el proceso de creación del icónico 'Thriller'.

Un momento de la película. / netflix

Netflix, desde las 8.00 horas 'Me llamo venganza'

Una película trepidante de acción, supervivencia y venganza ambientada en el norte de Italia. Sofia es una adolescente tranquila que se pasa la vida jugando al hockey, deporte en el que es toda una campeona, y haciendo prácticas de conducción en todoterreno. Hasta que, desobedeciendo a Santo, su padre, le saca una foto sin que él lo sepa y la publica en su cuenta de Instagram. Esa publicación cambia sus vidas para siempre.

Dos criminales siguen el rastro informático, irrumpen en su casa y matan a la madre y al tío de Sofia de forma brutal, lo que da lugar a un ajuste de cuentas que lleva veinte años gestándose. Sofia descubrirá que siempre le han ocultado la verdad y que Santo oculta un turbio pasado como miembro de la 'Ndrangheta', la mafia calabresa. A pesar de sus dudas, Sofia se entregará a ese legado de furia y violencia y se aliará con su padre en busca de una venganza despiadada.

El amor a la literatura de Shakespeare es el hilo conductor de la cinta. / cosmo

COSMO, 00.23 horas 'El último acto'

El legendario actor Sir Michael Gifford vive recluido en su casa de campo. Desde hace años sufre una enfermedad degenerativa que intenta ocultar al público. En otro tiempo apasionado y mujeriego, Gifford se ha convertido en una persona intratable que se niega a aceptar su condición. Su hija, Sophia, y su antigua amante y ahora ama de llaves, Milly, se desesperan buscando enfermeras.

Hasta que aparece Dorottya, una joven cuidadora húngara, que secretamente aspira a convertirse en actriz. A pesar del temperamento de Sir Michael y de la desconfianza de su familia, el amor que ambos comparten por Shakespeare les ayudará a afrontar un último acto.

Dieney, desde hoy 'El paciente'

Thriller psicológico sobre un terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), que es prisionero de un paciente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), que se revela como un asesino en serie. Sam tiene una inusual demanda terapéutica para Alan: frenar sus impulsos homicidas. Para sobrevivir, Alan debe calmar la mente perturbada de Sam y evitar que vuelva a matar... pero Sam evita hablar de temas tan peliagudos.

Durante su retención, Alan reflexiona sobre su propio pasado a través de los recuerdos de su antiguo terapeuta, y se enfrenta a sus propios problemas reprimidos: la reciente muerte de su esposa y el doloroso distanciamiento de su hijo. En el transcurso de su encarcelamiento, Alan descubre no sólo la profundidad de la compulsión de Sam, sino también la cantidad de trabajo que tiene que hacer para reparar la ruptura en su propia familia. El tiempo se le acaba y Alan lucha desesperadamente por detener a Sam antes de que se convierta en cómplice de los asesinatos o, lo que es peor, en una de sus víctimas.

Alexia Putellas, protagonista del documental. / Prime Video

Prime Video, desde hoy 'Alexia: Labor Omnia Vincit'

Docuserie sobre Alexia Putellas, galardonada capitana del Fútbol Club Barcelona y parte de la Selección Española, que se ha convertido en un referente del fútbol femenino internacional.

La fantástica temporada del Fútbol Club Barcelona o la lesión justo antes del inicio de la Eurocopa serán algunos de los hitos que se verán en la docuserie, que recorrerá el espectacular salto del fútbol femenino a través del relato de Alexia en primera persona.

'Alexia: Labor Omnia Vincit' hará una inmersión en la faceta más personal de la mejor futbolista del mundo, ganadora del Balón de Oro 2022 y una pionera que ha revolucionado este deporte. Un acceso exclusivo durante el año en que cambia por completo su vida y la de la historia del futbol femenino. La serie relatará como, por primera vez, una mujer se convierte en un ídolo futbolístico mundial y cambia el rumbo del futuro de este deporte.