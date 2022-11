Lo que hay que ver este 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por ese motivo COSMO estrena su cortometraje 'Flechas', en el que participa la actriz canaria Naira Lleó. La 2 de TVE también se suma a esta fecha con la emisión de dos películas dentro del espacio 'Historia de nuestro cine'. TNT, por su parte estrena la serie 'No me gusta conducir' y Disney+ ofrece un especial 'Guardianes de la Galaxia'.

Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy. / movistar plus+

Movistar Estrenos 2, 21.00 horas 'El hombre del Norte'

Alexander Skarsgård y Nicole Kidman protagonizan esta atípica y personal película dirigida por Robert Eggers y basada en la leyenda escandinava que inspiró a William Shakespeare para escribir 'Hamlet'. Violencia y cultura vikinga rodean la trama de esta cinta que se centra en Amleth, un príncipe vikingo decidido a vengar la muerte de su padre, rescatar a su madre y recuperar su reinado de las manos de Fjölnir, su tío.

'El hombre del norte' nos adentra en los confines más oscuros del alma humana entre grandes dosis de sangre, luchas, traiciones y épica, empleando la mitología vikinga para mostrar una relación familiar tóxica abanderada por el lema de Amleth: «Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjölnir».

Nicole Kidman y Alexander Skarsgård están acompañados en la cinta por estrellas de renombre como Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk o Willem Dafoe.

Las cuatro protagonistas en un momento del corto. / COSMO

COSMO, 21.45 horas 'Flechas'

COSMO continúa su firme compromiso contra la violencia de género con la producción de un nuevo cortometraje, 'Flechas'. La ganadora del premio Goya Ariadna Gil participa en esta película que pretende poner el foco en una alarmante realidad: el aumento de la violencia machista entre los adolescentes. Las jóvenes intérpretes Paula Losada, la canaria Naira Lleó, María Romanillos y María Morera completan el reparto

Gabrielle (Paula Losada), Emma (Naira Lleó), Leire (María Romanillos) y Zoe (María Morera) son cuatro chicas de 16 años que deciden pasar una noche de diversión, confidencias y alcohol en el gimnasio del internado en el que estudian, intentando no ser descubiertas por Marga (Ariadna Gil), la rígida y disciplinada directora del centro. En sus conversaciones pronto descubrimos que la alegría y espontaneidad propias de su edad ocultan un terrible secreto que terminará por aflorar.

COSMO y La Costa producen Flechas, una película dirigida por Imanol Ruiz de Lara con guión de Gonzalo Tejedor Andrés y el propio Ruiz de Lara.

La película se podrá ver en televisión y estará disponible bajo demanda en COSMO ON y en la web y las redes sociales del canal.

Disney+, desde hoy 'Guardianes de la galaxia: especial felices fiestas'

Como adelanto a las inminentes fechas navideñas, Disney+ ofrece un especial sobre sus guardianes más famosos. En esta ocasión, los Guardianes, cuya misión consiste en hacer que la Navidad sea inolvidable para Quill, se dirigen a la Tierra en busca del regalo perfecto.

Los protagonistas de esta producción especial de Marvel Studios son Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, junto con Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket (voces en la versión original).

Cristina Álvarez y Amparo Soler Leal. / La 2

La 2, 21.20 horas Historia de nuestro cine. Especial 25-N

La 2 se une a la lucha contra la violencia de género también este viernes con 'Historia de nuestro cine'. Bajo el epígrafe 'Mujeres que corren con lobos', emite dos películas que muestran a mujeres que, además de ser víctimas de una sociedad opresora, tienen una fuerza transformadora y rupturista: 'Ana y los lobos' (Carlos Saura, 1973) y 'Vámonos, Bárbara' (Cecilia Bartolomé, 1978), considerada la primera película feminista del cine español.

En 'Vámonos Bárbara', Ana es madre de una hija y vive un matrimonio infeliz con el único hombre con quien ha vivido. La frialdad de la relación es aceptada por ambos, pero los convencionalismos empiezan a desesperar a Ana y despiertan en ella el deseo de escapar.

La protagonista no lo tiene muy fácil, pues desciende de una familia burguesa que huye de los escándalos y le recomienda continuar con su vida aunque no esté a gusto. Los consejos no son oídos por la mujer y un día se escapa con su hija Bárbara de 12 años en busca de una nueva vida. A lo largo de su trayecto, los espectadores pueden conocer la realidad de la época, cuando la transición política española está a punto de iniciarse.

David Lorente y Juan Diego Botto. / TNT

TNT, 21.00 horas 'No me gusta conducir'

Esta nueva serie original de TNT narra con humor la experiencia de sacarse el carnet de conducir a los cuarenta. Está protagonizada por Juan Diego Botto, Lucía Caraballo, David Lorente y Leonor Watling.

Pablo, un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un sabelotodo que, al apuntarse a la autoescuela, descubre que todavía tiene mucho que aprender. De conducir y de la vida en general.

Nada más iniciar las clases, coincidirá con Yolanda (Lucía Caraballo), alumna suya en la universidad y con la que Pablo establecerá una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela. Ambos tendrán como profesor a Lorenzo (David Lorente), un implicado y bromista profesor de autoescuela que les guiará al volante de esta ardua aventura.