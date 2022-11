Lo que hay que ver este 11 de noviembre

De la mano de Movistar Plus+ llega una de las cintas más aclamadas por la critica este año, 'Alcarrás'. Con motivo del Día de las Librerías, TCM ofrece cinco películas a partir de las 14.30 horas. La actriz Emily Blunt es la protagonista de la miniserie 'The English', en HBO y los Ovnis aterrizan en las pantallas de #0.

Boing 'Harry Potter: El torneo de las casas de Hogwarts'

La magia llega a Boing de la mano de 'Harry Potter: El torneo de las casas de Hogwarts', el concurso de éxito internacional presentado por la oscarizada actriz Helen Mirren, encargada de plantear las pruebas que deben superar los representantes de cada una de las casas ( Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw).

A lo largo de cuatro programas, los espectadores podrán comprobar cuánto saben de la reconocida saga y sumarse a las respuestas de los concursantes que defenderán las cuatro casas de este mágico universo, demostrando cuál de ellos sabe más sobre hechizos, personajes y otros detalles del popular personaje.

Entre las sorpresas se encuentra la participación de actores de la saga, entre los que destacan Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Youngblood, además de fanáticos famosos como Pete Davidson y Jay Leno.

Movistar Estrenos, 21.00 horas 'Alcarrás'

El segundo largometraje de Carla Simón, tras 'Verano 1993', es según la directora «un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis«, una historia conmovedora que convirtió a la cinta en la ganadora del León de oro en el Festival de Berlín de 2022.

Es el retrato de una familia que está a punto de perder las tierras que lleva ochenta años cultivando, una situación desconcertante que cada uno de sus componentes afronta de manera distinta, pero que para todos supone una pérdida de identidad, de las raíces que les proporciona la tierra en la que han nacido.

La película, candidata de la Academia de Cine española a los Oscar, desprende verdad y realismo a través de un conjunto de escenas costumbristas que recuerdan a las grandes obras del neorrealismo por esa capacidad de mostrar una realidad agreste que emociona.

HBO Max, desde hoy 'The English'

Esta nueva miniserie toma temas centrales de la identidad y la venganza para contar una parábola singularmente convincente sobre la raza, el amor y el poder. Una inglesa aristocrática, Lady Cornelia Locke ( Emily Blunt) y un explorador de caballería de Pawnee, Eli Whipp ( Chaske Spencer) se unen en 1890 en el centro de Estados Unidos para cruzar un paisaje violento construido sobre sueños y sangre.

Ambos tienen un sentido claro de su destino pero ninguno es consciente de que están enraizados en un pasado compartido. Deben enfrentarse a obstáculos cada vez más aterradores que los pondrán a prueba hasta la médula, física y psicológicamente. Pero a medida que superan cada obstáculo, se acercan más a su destino final, la nueva ciudad de Hoxem, Wyoming.

Es aquí, después de una investigación por parte del sheriff local Robert Marshall ( Stephen Rea) y la joven viuda Martha Myers ( Valerie Pachner) sobre una serie de extraños y macabros asesinatos sin resolver, donde se entenderá verdaderamente el alcance total de su historia entrelazada, y se encontrarán cara a cara con el futuro que les toca vivir.

TCM, desde las 14.30 Especial 'Día de las librerías'

Hoy España celebra su Día de las Librerías, una forma de impulsar el hábito de la lectura y celebrar las librerías como lugar inclusivo que ayuda a enriquecer la cultura de nuestro país. TCM se une a esta celebración con una selección de películas que transcurren en librerías icónicas. Lugares mágicos llenos de estanterías repletas que todos recordamos por algunas escenas que han pasado a la posteridad.

El homenaje comienza a las 14.30 con la emisión de ' Antes del atardecer' (Before Sunset, 2004), para continuar a las 15.50 con 'Cruzando la calle' (Crossing Delancey, 1988). 'El bazar de las sorpresas' (The Shop Around the Corner, 1940) se ofrece a las 17.25 horas. A las 19.00 horas se repite la emisión de la semana pasada, 'Tienes un e-mail (You've Got Mail, 1998)'. La noche estará protagonizada por 'La carta final' (84 Charing Cross Road, 1987), a las 21.00 horas y 'El sueño eterno' (The Big Sleep, 1946),a las 22.35 horas.

Prime Video, desde hoy 'Mamíferos'

Nueva serie original de la plataforam audiovisual que consta de seis capítulos. En este drama con toques de humor negro, salen a la luz secretos a medida que se expone la complejidad del matrimonio moderno y la fidelidad. En un mundo de ocho mil millones de habitantes, ¿qué ocurre después de haber encontrado a 'la persona'? ¿Podemos ser fieles a las promesas que nos esforzamos por cumplir cuando, al fin y al cabo, somos todos mamíferos?

'Mamíferos' sigue la historia de Jamie (James Corden), un chef cuyo mundo implosiona cuando descubre secretos inesperados sobre su esposa embarazada, Amandine (Melia Kreiling). Jamie empieza a buscar respuestas con la ayuda de su cuñado Jeff (Colin Morgan) y es en esta búsqueda cuando las grietas en el matrimonio de Jeff con Lue (Sally Hawkins), la hermana de Jamie, también se intensifican.

Netflix, desde las 8.00 horas ¿Soy lo bastante negro para ti?

Este documental del célebre escritor e historiador del cine Elvis Mitchell examina el oficio y el poder del cine desde una perspectiva a menudo ignorada: la contribución afroamericana al cine de la emblemática era de los setenta. Es un análisis exhaustivo de la influencia que ejerció ese punto de vista en las películas y en la cultura popular, y hace las veces de carta de amor al cine que formula preguntas jamás planteadas y mucho menos contestadas.

En él, grandes artistas, entre ellos el director Charles Burnett, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne y Zendaya, ofrecen su inconfundible visión de los creadores y los largometrajes que tanto deslumbraron e inspiraron. La película arroja luz sobre la historia de la representación negra desde los albores del cine, así como del impacto cultural que supuso ver la cultura afroamericana sin complejos.

#0, 18.04 horas 'Ovnis'

En 2017, The New York Times publicó una noticia en la que revelaba que el Pentágono llevaba años estudiando en secreto fenómenos relacionados con ovnis. Este artículo demostraba el interés del gobierno por la vida extraterrestre: para algunos el gobierno trata de ocultar la verdad sobre si existe vida más allá de la tierra, para otros se trata de una simple cortina de humo.

Esta serie documental de cuatro episodios y producida por J.J. Abrams explora nuestra fascinación por los ovnis y los misterios del espacio y muestra los intereses que poderosas empresas privadas, el ejército y el gobierno estadounidense pueden tener ocultándonos la verdad que esconden los fenómenos extraterrestres.

'OVNIS' cuenta con varios testimonios, entre los que se encuentran ex gobernadores, reputadas figuras del mundo académico, e incluso gente que pertenece al ejército de Estados Unidos