Lo que hay que ver este 10 de noviembre

Los amantes de las series británicas disfrutarán de lo lindo con 'Caza al culpable', protagonizada por James Nesbitt y Sam Heughan. TCM dedica la noche al genial Martin Scorsese y COSMOS emite 'Amor a quemarropa', una historia de amor con altas dosis de acción. Y Canal Historia se acerca a personas que han sido ricas y poderosas.

Nicôle Lecky es la actriz protagonista de la serie. / amc+

AMC+, estreno 'Mood'

Seis capítulos componen esta produccción británica creada y protagonizada por Nicôle Lecky basándose en el texto de la obra de teatro 'Superhoe'.

Sasha es una rapera de 25 años que sueña con tener una exitosa carrera musical. Pero antes le tiene que llegar una oportunidad y lo cierto es que se pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación.

Después de una pelea, es expulsada de casa. Conoce a Carly y su vida da un giro de 180º. Carly la introduce en el mundo de las influencers y las redes sociales. Poco a poco, Sasha se ve arrastrada a un entorno peligroso y hedonista.

La serie discurre por el mundo de las redes sociales y dibuja la delgada línea que separa la liberación de la explotación de las mujeres.

TCM, 19.00 horas Homenaje a Martin Scorsese

El 17 de noviembre Martin Scorsese cumple 80 años y TCM ha preparado una gran fiesta de cumpleaños en su honor. Todos los jueves del mes la programación de noche estará dedicada a la figura de este gran director con la emisión de una selección de películas que abarcan gran parte de su trayectoria cinematográfica.

Esta tarde y noche comienza con la cinta ' ¡Jo, qué noche!' (After Hours, 1985), a las 19.00 horas. A las 20.50, habrá un 'Cara a cara' en el que la figura de Scorsese será analizada por Rodrigo Cortés y Paula Ortiz. Como broche final, a las 21.00 se ofrece 'La última tentación de Cristo' (The Last Temptation of Christ, 1988).

La serie es un frenético thiller lleno de sospechosos. / movistar plus+

Movistar Series, 20.00 horas 'Caza al culpable'

Nueva serie de ocho capítulos en la que un veterano detective de policía investiga la muerte de su propia hija. Hay ocho sospechosos, uno por capítulo.

Danny Frater, un veterano detective de policía, acude a la identificación rutinaria de una víctima de suicidio en la morgue. Su vida da un vuelco al descubrir que se trata de su hija, con quien no mantenía relación desde hacía tiempo.

Convencido de que en realidad alguien la asesinó, Frater emprende una dolorosa y frustrante búsqueda a lo largo de 24 horas en las que interroga a las personas más cercanas a su hija (todas sospechosas) para esclarecer la verdad sobre su muerte y, al mismo tiempo, reconectar con esa vida que él nunca llegó a conocer.

En cada episodio, Frater pone contra las cuerdas a uno de los sospechosos en una intensa batalla dialéctica.

James Nesbitt interpreta al un veterano detective.

Completan el reparto, entre otros, Joely Richardson, Sam Heughan y Richard E. Grant.

Patricia Arquette y Christian Slater, la pareja protagonista de la cinta. / C7

COSMO, 22.55 horas 'Amor a quemarropa'

El joven y solitario Clarence (Christian Slater) celebra su cumpleaños como de costumbre, viendo películas de kung-fu en un destartalado cine de Detroit. Estando en la sala conoce a Alabama (Patricia Arquette), una rubia explosiva con la que tiene una noche de pasión.

Ella, en realidad, es una prostituta pagada por el mejor amigo de Clarence como regalo de cumpleaños. A pesar de ello, Clarence decide alejarla de la prostitución, pero tendrá que enfrentarse con su chulo (Gary Oldman) cuando va a recoger las pertenencias de Alabama.

Cinta dirigida por Tony Scott que narra una historia de amor salpicada de escenas de violencia. En el reparto figuran estrellas como Dennis Hopper, Christopher Walken, Gary Oldman, James Gandolfini, Brad Pitt, Val Kilmer o Michael Rapaport.

La Historia está llena de personajes ricos y famosos. / canal historia

Canal Historia, 21.55 horas 'Locos, ricos e históricos'

Nueva serie documental compuesta por doce capítulos. En cada uno de ellos se abordarán diferentes aspectos relacionados con la riqueza, el poder y la Historia.

A lo largo de la Historia, el mundo ha sido moldeado por ricos y poderosos. Se reconocen sus nombres y se conocen sus actos, pero para entender realmente a los gobernantes, magnates y visionarios increíblemente ricos que dominaron el pasado tenemos que seguir el rastro del dinero.

¿Quién tenía más? ¿Cómo lo gastaron? Cada episodio desvela la Historia de misteriosas figuras de otras épocas que compartían obsesiones, desde animales exóticos hasta fiestas de mil millones de dólares o palacios valorados en nueve cifras.

El primer capítulo es 'Fiesteros'. Cuando se trata de fiestas, los personajes más ricos de la Historia siempre han preferido darlo todo que irse a casa. Conoce a multimillonarios que organizaron saraos tan épicos que aún hoy se sigue hablando de ellos.

¿Podrá la ciencia revertir el proceso de envejecimiento? / movistar plus+

#0, 20.30 'La búsqueda de la eterna juventud'

Uno de nuestros mayores retos es escapar de las enfermedades y discapacidades que trae la edad. ¿Y si la ciencia pudiera revertir el proceso de envejecimiento? Este documental sigue a varios científicos que tratan de encontrar el elixir de la eterna juventud.

No todos envejecemos a la misma velocidad, la edad biológica es nuestro reloj interno y estamos supeditados a su ritmo más o menos rápido. Los investigadores están convencidos de que ese ritmo se puede modificar, de ese modo nuestros relojes biológicos ya no tendrían una fecha programada de envejecimiento.

Esta investigación puede parecer ciencia ficción, pero la idea de revertir el proceso de envejecimiento atrae a un número creciente de multimillonarios en Silicon Valley.

Los científicos están convencidos de que el elixir de la eterna juventud está a punto de descubrirse.