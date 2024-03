Llegó a Mediaset por un verano y se convirtió en una de las caras principales de los informativos de Telecinco, compartiendo plató con Pedro Piqueras. «Que un referente como él te diga que estás más que preparada se agradece», cuenta la periodista Alba Lago (Vigo, 38 años), quien salta a la primera edición de 'Noticia Cuatro' tras su regreso a Mediaset. El informativo igualó este lunes su mejor marca en esta nueva etapa (6,4% de cuota y 489.000 espectadores).

-Es la única presentadora de 'Noticias Cuatro' que presenta en solitario.

-Sola no voy a estar. Estaré liderando el informativo en plató, pero la verdad es que nuestra apuesta informativa es por un formato muy coral. Estaré con redactores, utilizaremos las nuevas tecnologías. Es importante la interacción, el cambio de ritmo, de voces, y gente que profundice mucho más en los temas. A las 14:00 horas está pasando todo y nosotros vamos a intentar que lo que pase en directo lo sepan los espectadores en el momento.

-En Telecinco pasó por todas las ediciones de informativos, incluso 'El tiempo'. ¿Cómo ve su evolución profesional?

-Yo aterrizo en la redacción de 'Informativos Telecinco' en 2013 como ayudante de redacción. A mí me pilló la crisis del 2008 en la que no había trabajo. Llegué a Mediaset para cubrir unas vacaciones de verano. En el proceso de transición de 'El tiempo' contaron conmigo y me quedé tres años ahí. Después pasé a la información pura y dura; primero cuatro años en el matinal y los tres últimos con Pedro Piqueras. Ahora me emancipo, pero Telecinco es mi casa y al final sigo en el mismo grupo de comunicación. Es una forma de emancipación el salto a Cuatro, de comenzar una andadura. Estoy muy ilusionada.

-¿Hay que dar tiempo a que el público vuelva a conectar con la marca 'Noticias Cuatro??

-Somos muchos los nostálgicos de 'Noticias Cuatro'. Yo he crecido con este informativo. Uno de mis referentes de información y de periodismo televisivo era 'Noticias Cuatro', y ahora formo parte del legado de Iñaki Gabilondo.

-Competirá un buen rato con el 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras.

-Iremos viendo el público que encontramos. Hay otras ofertas en diferentes cadenas que tienen muy buena audiencia y muchísimos seguidores. La competencia somos todos. Nosotros tenemos que definir nuestro tono, mostrar nuestra esencia. Quien nos quiera seguir, que esperamos que sea muchísima gente, pues que nos siga.

-¿Se ve haciendo programas de entretenimiento?

-Me veo haciendo información, pero adaptada al momento. Creo que nos tenemos que reciclar todos constantemente. He hecho reporterismo de calle, programas. Empecé en la Televisión de Galicia y todo esto me ha enriquecido y completado como periodista, comunicadora y presentadora. Ahora inicio una nueva etapa. Mi lugar está en informativos, pero adaptándonos a las nuevas formas de comunicar, impuestas a veces por las redes sociales y a los nuevos lenguajes. Tenemos que ser conscientes de esa realidad, que hay una persona que a través de un móvil consigue esa cercanía que igual nos toca trabajar a nosotros. Entiendo que hay determinadas noticias que requieren un poco más de rigor o de composición en la redacción, pero el espíritu es tratar de tú a la cámara.

-¿Qué le comentó Pedro Piqueras?

-Que apostaba por mí. Que estaba preparada para hacer lo que quisiese, que confiase. Cuando ese sueño que tienes en la cabeza se hace realidad, de repente, te entra un poco de vértigo. Que un referente como él te diga que estás más que preparada se agradece.

-¿Y cómo vivió su despedida de Telecinco?

-Lo pasé fatal, además que yo estaba a su lado. Lo retransmití en directo en Instagram y mostré a la gente que me sigue cómo fue esa despedida. Fue muy emotiva y dura, porque al final es un equipo que lleva 17 años juntos. A Piqueras le tocaba despedirse por todo lo alto y descansar un poco.

-¿Pidió llevarse un trocito del 'skyline' de Singapur, el antiguo plató de 'Informativos Telecinco'?

-No, pero me quiero llevar la foto que hay en el pasillo con Piqueras, que parecemos los Reyes (Risas). No me lo llevé porque hice la transición entre Piqueras y Franganillo. El último informativo, con ese 'skyline', lo hizo Isabel Jiménez a mediodía, y yo ya estaba en Cuatro.