Naiara, la gran triunfadora de 'OT 2023': «No me doy el valor que igual me dan otras personas»

Dos días antes del inicio de 'Operación Triunfo 2023', pasó por el médico por unas anginas que la dejaron sin voz. Pero no falló al momento más importante de su carrera profesional: interrumpió en el escenario de la gala 0 con la canción 'Me muero' de La Quinta Estación, con la que conquistó al jurado y la audiencia. Cruzó la mítica pasarela del programa y, tres meses después, la cantante zaragozana Naiara se ha convertido, a sus 26 años, en la ganadora de la última edición del 'talent show', la primera ofrecida íntegramente en Prime Video. Lo hizo con 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo; una actuación en la que se empoderó y venció a sus compañeros con el 49% de los votos del público. En segunda posición quedó Paul Thin con un respaldo del 26% y Ruslana se conformó con el tercer lugar (25%).

La triunfadora de 'OT 2023' no contaba con ser la vencedora. No estaba entre sus planes. «No sentía que iba a ganar. Estaba trabajando mucho, al igual que el resto (de concursantes), pero en mi cabeza no estaba el ganar. Era algo muy difícil. He disfrutado cada momento y cada día», revela Naiara, cuyo nombre se suma al de otros ganadores del exitoso concurso producido por Gestmusic, como el de Rosa López en 2002; Amaia Romero en 2017; o Nía Correira, la última del año 2020.

Naiara era la concursante de mayor edad de la academia que, en una edición más, vuelve a demostrar la diversidad e inocencia de una generación que no está acostumbrada a la fama que te da la pequeña pantalla. La zaragozana se presentó al casting de 'OT' con la experiencia más que contrastada de cantar, desde los 17 años, en la orquesta 'Nueva Alaska' por las fiestas de pueblos y ciudades de todo el país. Se define como autodidacta y, justo antes de presentarse al 'talent show' de Prime Video', lanzó su primer single rebautizándose como 'Laéne'.

En el plano más personal, es la mayor de seis hermanos y, durante su estancia en el concurso, se ha definido como una mujer 'chonija', es decir, una mezcla entre ser choni y pija. También ha mostrado su pasión por su coche, un Audi TT blanco, que ha tuneado a su gusto, y al que ha echado de menos durante los tres meses del programa. Además, en más de una ocasión ha mostrado el orgullo por su tierra natal, Aragón, e incluso se ha lanzado a cantar jotas junto a Juanjo, otro de sus compañeros maños.

Sin embargo, tras ser flagrante vencedora de 'OT 2023' por méritos propios, Naiara también mostró sus debilidades ante la prensa. «Para mí nunca soy suficiente. No me doy el valor que igual me pueden dar otras personas», revela la zaragozana, quien también confiesa lo crítica que es con ella misma. «He visto mi actuación (de la final) y ya me estoy sacando fallos. Es una lucha constante de querer superarme, de que nunca es suficiente. No es lo mismo cómo te ves a cómo otros te ven», recalca. De cara al futuro más inmediato, donde la presión del éxito puede opacar hasta una carrera musical, ella lo tiene claro. «Es importante estar seguro de uno mismo y de lo que te digan, pasar», dice.

«Tengo el foco centrado en la gente que quiero y que ha estado conmigo desde el minuto cero. No soy de quedarme con lo malo. Si me dicen comentarios con maldad, no me sirven de nada. Si es constructivo, me lo tomaré bien. Pero es importante cuidar la salud mental. Estoy muy tranquila en ese sentido porque me quedo con lo bueno. Tengo ganas de estar con mi gente», explica la artista, quien avanza además que no descarta presentarse al 'Benidorm Fest' para representar a España en el Festival de Eurovisión.

Renovado en Prime Video

Con el final de 'OT 2023', Prime Video también celebra el éxito de un formato que tenía varios retos por conseguir tras su paso por TVE. El primero de ellos, ser la primera emisión en directo de la plataforma en España sin ningún fallo técnico reseñable, consiguiendo además ser el estreno nacional más visto de la historia del servicio en nuestro país, con más de 3,5 millones de espectadores únicos estimados durante las catorce semanas. El 'talent show' ha establecido un hábito de visionado entre los fans, con una media del 85% de los espectadores regresando semanalmente para disfrutar de cada gala. Por todo ello, Prime Video anunció la renovación de 'Operación Triunfo' para una nueva edición, que llegará próximamente, sin concretarse todavía la fecha del regreso.