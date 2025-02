La Tierra y Javi Poves

A los científicos la televisión les suele reservar espacio al final de los informativos o en alguna franja horaria con poca incidencia en cuanto a audiencia. En el caso de que un profesional de este tipo se cuele en un programa con mayor repercusión se ... celebra como una excentricidad. Solo hay que recordar el paso de dos biólogos por 'La revuelta', que provocó el asombro y aplauso de los espectadores que ese día seguían el show de David Broncano. No suele interesar demasiado su discurso. Gusta bastante más, curiosamente, el de aquellos que desconfían de las evidencias científicas. Solo hay que comprobar la atención dedicada al exfutbolista Javi Poves, que se pasea por los platós dudando de que la Tierra sea redonda. Parece una broma pero no lo es.

Terraplanistas ha habido siempre. Lo que no había eran cadenas y presentadores que tuvieran interés en darles voz, sobre todo si sus argumentos son tan pobres como los del deportista. Apenas basa su tesis en lo que nunca ha visto, es decir, el espacio exterior o la curvatura terrestre. En 2025 las teles abren las puertas a personajes como este y plantean sin complejos debates pretendidamente serios sobre si la Tierra es plana o no. Y ahí sí invitan a científicos para rebatir al exfutbolista, que no tiene problemas en mantener sus teorías sin sustento. Colocarlos de igual a igual en un estudio de televisión implica dar legitimidad a creencias sin ninguna base. Y por supuesto les brindan una repercusión que no merecen y cuyas consecuencias lamentaremos más adelante. El mensaje lanzado desde 'Espejo Público', 'Código 10' o 'Tardear', por citar unos cuantos ejemplos, seguramente les aumentará un poco el 'share' pero es completamente irresponsable.