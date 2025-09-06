Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de septiembre de 2025
Los colaboradores de ´Sálvame´, durante el último programa en Telecinco Luis Miguel González

Rupturas en la tele

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:02

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco. En algún momento habría que analizar qué clase de ... relaciones se gestan en esa cadena para que las salidas sean tan traumáticas. Presentadores y colaboradores de otros canales han dado el salto a emisoras diferentes sin que se generen conflictos. Se me ocurren los casos de Roberto Leal, Eva González o Cristina Villanueva sin ir más lejos. Pero las salidas de Mediaset siempre son agitadas y colean en el tiempo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  4. 4 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  5. 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  6. 6 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 ¿Son efectivas las cámaras contra la inseguridad? Arenales rebaja los delitos en un 20%
  10. 10 Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rupturas en la tele

Rupturas en la tele