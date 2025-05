Melody carga contra las bromas tras Eurovisión: «La salud mental no es para llevarla al humor»

Fernando Morales Lunes, 26 de mayo 2025, 15:48 | Actualizado 16:42h. Comenta Compartir

Ella sabía que media España, o incluso toda, estaba esperando una de las voces que más ha sonado en las radios en los últimos meses pero que, tras quedar antepenúltima en el festival de Eurovisión, más se había apagado. Nueve días después del festival, y a pesar de toda la polémica generada por la participación de Israel y la petición de RTVE de hacer una auditoría completa del resultado final, Melody rompió este lunes su silencio y dio lo que para ella era necesario, unas palabras al público para desmentir la cantidad de rumores generados en torno a su familia y estos últimos días. «Me ha sorprendido mucho porque se habla de la conciliación laboral y me sorprende que no se entendiese que necesitaba tener unos días tranquilos en casa».

Tras hacer un llamamiento a la paz y a un mundo lleno de amor, aseguró que trabaja por poner un grano de arena para alegrar el mundo, por lo que criticó a todos aquellos que, con doble moral, han criticado su decisión de irse a casa a descansar y a estar con su hijo, de tan solo un año. Recordó también que «los derechos de las personas están por encima de todo». En este sentido, hizo un llamamiento por la salud mental y criticó a todos aquellos medios de comunicación, e incluso algunos programas de RTVE, que durante la pasada semana se rieron no solo del resultado de la delegación española sino también de su deseo de descansar durante unos días.

«Creo que por encima de todo está la salud mental. Ha habido algún programa de tv que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para descansar», aseguró la cantante. «No me parece bien porque hemos hablado mucho de la salud mental y ahora hay una doble moral. Se me ha venido al cuello», continuó al tiempo que decía que ella es «más humorista que cualquiera, pero creo que la salud mental no es para llevarla al humor». Cada uno luchamos con nuestra mochila», añadió.

Pero pese a todo, ella aseguró que toda la expectación que ha generado su llegada a España desde Basilea, refleja que «algo muy bueno ha pasado». Por lo que no quiso, a pesar de los 15 minutos de retraso con los que empezó la rueda de prensa, dejar de lado el momento que atraviesa y asegurar que tenía «muchas ganas» de explicar su paso por el festival. Un momento que recuerda con «mucha satisfacción» pero que pese a que «no hay drama» sí que reconoció que ha habido discrepancias entre ella, la artista, y la candidatura española encabezada por RTVE.

A su juicio, lo peor de la edición ha sido que no la han dejado hacer cosas que ella hubiera hecho durante la actuación. Una Melody que, como reconoció, no ha dado «todo lo que podía» ya que podría haber hecho «una puesta en escena mucho más potente, más impactante». «Lo que menos me ha gustado es que yo no haya podido ser y que no haya podido dar toda la capacidad que yo tengo», lamentó Melody que, no obstante, aseguró que este antepenúltimo puesto en Eurovisión no va a influir en su carrera profesional.

Y aunque Melody se caracteriza por ser una artista sincera y directa, donde no quiso entrar fue en la parte política que influye, y ha influido en el festival, por lo que esquivó las preguntas relacionadas con la participación de Israel y si se considera una víctima de la posición política del gobierno de España con respecto a Eurovisión. Se agarró al contrato que firmó con RTVE una vez que salió elegida del Benidorm Fest para no hacer comentarios políticos y aseguró que lo suyo «es el arte». «Hay cosas que no están en mi mano, pero con mi candidatura el pueblo se ha volcado», consiguió esquivar la artista las preguntas relacionadas con la parte política del festival, que sobrevoló la sala pregunta tras pregunta y en la que RTVE, no obstante, tan solo pidió que en el festival influya el «talento y el arte». Y frente a una pregunta más, Melody rechazó pronunciarse en contra de la participación de Israel aunque pidió «que en el mundo haya mucha paz y mucho cariño».

Aún así, sí que lanzó un claro mensaje por la música, asegurando que «los artistas igual que los deportistas merecemos nuestro sitio», por lo que pidió ser juzgada solo por su calidad vocal y su actuación donde ha conseguido el cariño y el calor del público. En este sentido, afirmó que «la música merece ser bendecida».

