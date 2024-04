TVE retira el último programa de 'MasterChef' por la polémica sobre la salud mental de una concursante

Dos días después de la emisión del último programa de 'MasterChef' y la polémica creada por el trato que recibió una de sus concursantes, Tamara, por parte del jurado tras sudecisión de abandonar el programa, TVE decidió intervenir. Este viernes por la noche anunciaba que había eliminado de RTVE Play -su plataforma de 'streaming'- y de sus redes la última emisión. «Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder», indicó en un escueto comunicado colgado en sus redes sociales.

Ese «contenido» era un vídeo de un minuto y 41 segundos en el que la concursante explicaba los porqués de su decisión de dejar la duodécima edición del concurso gastronómico. «Tengo claro que mis compañeros se lo merecen mucho más y no me veo en la final, así que me voy voluntariamente», apuntó.

La reacción de Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz fue dura y sin ningún tipo de empatía. «¿Te vas? ¿A estas horas? Cojo y me voy. ¿Por qué?», apuntó Rodríguez. «No estoy dando todo lo que me gustaría, estoy constantemente nerviosa, con tensión y presión. Y entiendo que esto es un programa», le contestó esta consultora financiera de 31 años nacida en Rusia y afincada en Barcelona.

«Pepe te está haciendo preguntas, pero yo por este motivo no te haría ninguna, solo te diría: «Muy bien, 'ciao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí», le indicó Cruz. «Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la dinámica en la que no estoy bien », recalcó Tamara. «Muy bien. Su delantal, su puerta», le despedía el cocinero catalán.

Una dureza en las palabras del jurado que tuvo su rechazo en las redes sociales por la falta de comprensión hacia Tamara e incluso provocó la intervención de la ministra de Sanidad. «Priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos», posteó Mónica García.

No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente.



Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos. pic.twitter.com/dxuFNEcBfh — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 25, 2024

«La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental», indicó anoche la corporación sobre el programa, que marcó un mínimo de audiencia en su última emisión (721.000 espectadores y 9,8% de 'share'). No es la primera vez que una polémcia similar ocurre en el concurso gastronómico. Patricia Conde ya criticó en 2022 la presión de 'MasterChef Celebrity'.