«Es importante tener a gente a tu alrededor que no te baile el agua»

Con tan sólo 18 años, recibió la bendición en público de Alejandro Sanz, quien vio en ella una de las grandes esperanzas para el futuro de la música. La compositora y cantante Marta Soto (Punta Umbría, Huelva, 1996) participa en el programa 'Dúos increíbles', que produce TVE junto a Ganga, donde versiona canciones junto al alicantino Francisco. En la entrega de esta noche, que emite La 1 a partir de las 22:40 horas, los concursantes competirán entre ellos y el público decidirá quiénes ponen punto y final a su estancia en el concurso.

-¿Tras la marcha de Ainhoa Arteta cómo fue la conexión con su nueva pareja?

-Ha sido un reto el empezar de nuevo con Francisco. Él tampoco venía con mucha idea, pero me lo ha puesto muy fácil desde el minuto uno. Me ha ayudado y me ha dado mucho cariño. Estoy contenta por haber podido conocerle. Estoy viviendo una experiencia distinta a la de mis compañeros. Son pruebas que te va poniendo la vida y estoy agradecida por poderlas vivir al lado de artistas tan grandes como Ainhoa Arteta y Francisco.

-¿Qué está aprendiendo en este programa con este grupo de veteranos artistas?

-No es solo el hecho de poder compartir escenario con tantos artistas, sino también la convivencia. El llegar por la mañana y entrar en la sala maquillaje, con Ana Belén dando los buenos días y preocupándose por nosotros. Es una persona elegante y humilde, y esos son los valores que hacen grande a un artista. Estoy aprendiendo mucho de la parte más humana de mis compañeros. Por parte de los 'juniors' también, porque estamos formando una piña. 'Dúos increíbles' es un programa que prioriza muchísimo la música en directo, que revive canciones de antes, y era necesario un espacio en televisión así.

-¿Cómo recuerda su primer día en el concurso?

-El primer día llegué temblando, pero todo el mundo lo puso fácil. Hay mucha unión entre el equipo y en ningún momento te sientes desubicada o desatendida. Es un equipo muy grande, yo creo que me he cruzado con unas sesenta caras diferentes, y te tratan como si fueras una hermana más. Iba con miedo, pero tengo que admitir que salgo como pez en el agua, porque he aprendido muchísimo sobre el escenario.

- ¿Lo de la música le viene desde pequeña?

-En mi familia se ha respirado mucha música desde siempre. Vengo de Huelva y desde pequeña lo he vivido en casa. Mi padre, por ejemplo, siempre ha compuesto para carnavales algún pasodoble de chirigotas. Eso despertó en mí la vena artística y más cantautora. Estoy agradecida a que mi familia sacara en cada cumpleaños una guitarra, porque sin aquel recuerdo y experiencia no sería la persona que soy.

-Fue apadrinada en público por Alejandro Sanz.

-Lo recuerdo con mucha inocencia y cariño. Alejandro Sanz ha sido el culpable de que yo me pueda dedicar a día de hoy profesionalmente a la música. Eso será siempre así. Me abrió una puerta muy grande y me puso en un sitio para que me viera mucha gente que de otra manera no pudiera haber llegado. Fue un chute de energía para que la música se convirtiera en mi plan 'A'. Le dediqué toda mi pasión a las canciones, a la guitarra y a contar historias.

«Un mundo inestable»

-¿Es complicado hacerse un hueco en la música?

-Sí. Es un mundo inestable. Es un sector en el que somos muchas y muchos los que seguimos intentándolo. No hay ninguna fórmula secreta para triunfar. Eso no existe. Sólo existen buenas canciones. Son las que mandan, las que elige el público y donde hay que esforzarse.

-¿Cuál es la clave para mantener los pies en el suelo?

-Principalmente, la familia y los amigos. Son gente muy normal y humilde. En cuanto he hecho algún comentario fuera de lugar, mi gente más cercana me ha dicho que no me suba a la parra. Es importante tener gente a tu alrededor que no te baile el agua, pero no solo en este trabajo, sino en la vida general. Necesitamos a personas que sean sinceras contigo y que cuando te equivoques, te lo digan. Cada vez tengo más claro que la misión en la vida es ser mejor persona cada día, aunque suene 'mister wonderful'.

- ¿No presentó ninguna canción para representar a España en Eurovisión?

-Mi representante me preguntó que si tenía algún tema para presentar a 'Benidorm Fest', pero sentí que no iba a estar a la altura con una canción para Eurovisión. Si en algún momento siento que sí, seré la primera en levantar la mano y en exclamar: 'creo que tengo una buena opción para el festival'. De momento, creo que es algo que me queda un poco grande.