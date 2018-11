Marilia, última expulsada de ‘OT 2018’ en su gala 9

Después de ganar las dos semanas previas sus duelos contra Noelia y Carlos Right, Marilia cayó de la lista de participantes ante Marta. La canaria fue la concursante menos votada por el público, con el 48% de los votos, que decidió salvar a Marta y convertir a Marilia en la octava expulsada del programa.

La galdense cambió de registro e interpretó Only Girl, de Rihanna, no estando tan solvente y resuelta como cabía esperar de ella. Por su parte Marta interpretó I Wanna Know What Love Is, de Foreigner, canción con la que consiguió lucirse.