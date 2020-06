«’Los Serrano’ me sigue dando alegrías»

Fran Perea (Málaga, 41 años) sigue viviendo parte del éxito que cosechó con ‘Los Serrano’, una serie que concluyó hace más de una década. Y no solo en España. De hecho, que la serie llegase a Finlandia es uno de los motivos por los que Perea es el protagonista de ‘Kosta’ (’The Paradise’), una ficción producida por The Mediapro Studio junto con la cadena pública finlandesa YLE y la productora también finlandesa MRP (Matila Röhr Productions Oy), que llega mañana a España de la mano de Orange TV. Se trata de un ‘thriller’ con espíritu de ‘nordic noir’, pero rodado en escenarios de la Costa del Sol, como Fuengirola, y también en parajes finlandeses.

–¿Qué hace Fran Perea protagonizando una serie finlandesa?

–Es una coproducción, que eso tiene mucho que ver (risas). A mí me llamaron para hacer unas pruebas, las hice encantado de la vida y la cosa salió. Y resulta que luego me enteré de que el guionista había visto ‘Los Serrano’ allí en su día, y preguntó qué edad y aspecto tenía ahora para ver si encajaba.

–¿Cómo es ese personaje?

–Andrés Villanueva es un policía de Fuengirola, que es donde se desarrolla gran parte de la serie, y sobre todo la de mi personaje, que no pisa Finlandia. Es un tipo al que la vida le ha dado algún palo que otro, y alguno bastante fuerte, y está un poco perdido. No sabe muy bien qué hace en el mundo ni hacia dónde tiene que tirar. Entonces, a través de la investigación que van a llevar en este caso concreto se activa algo en él que le hace retomar la ilusión por la vida. Es un personaje con bastantes aristas, interesante y que me ha gustado mucho interpretar.

–¿Tenía alguna relación con el género?

–El género me gusta. He visto alguno de los productos que han llegado a España desde Escandinavia y que de repente te sorprenden. O te enteras de que la versión americana que habías visto tenía una original... No había tenido una relación en profundidad con la ficción de allí, pero la serie estaba muy bien escrita, y te bebías los guiones.

–Terminaron de rodar con normalidad.

–Sí, sí, y se ha estrenado en otros países. Ahora tocaba el estreno en España y había que hacer el doblaje y una serie de cosas, y ya vimos que se iba a complicar con el tema del Covid. Pero al final se ha podido solucionar todo y ya estamos por aquí.

–Cine, teatro, series, música... ¿Cómo se define?

–¿Es necesario? (risas). A veces me da como cosa decir que soy actor, músico, director, productor... No hay quizá un nombre para todo, y sí uno para cada cosa. A mí me gusta cambiar de registro y de lugar, ponerme retos... No me gusta apalancarme en lo mismo siempre.

–¿Y es de los que mira al pasado?

–Sí, porque así entiendes muchas veces lo que pasa en el presente. Es necesario de vez en cuando hacer una reflexión. De hecho, el último proyecto más personal que he hecho es ‘Viaja la palabra’, con un libro, un disco y demás, y, básicamente, su punto de partida es echar la vista atrás. Es un viaje personal hasta mis 40 años. He tenido experiencias muy fuertes en la vida, con el éxito de ‘Los Serrano en su día’, cosas que te pasan con veintitantos años y que no asimilas hasta que pasa un tiempo después. Y el tiempo al final te ayuda a colocar las cosas.

–¿Y cómo ve aquel éxito a día de hoy?

–Veo que me sigue dando alegrías. Ahora estoy muy reconciliado con aquella época. Digamos que durante una época estuve más peleado con aquello, porque era como el paradigma a través del que todo el mundo te observaba, pero es normal. Luego lo piensas, y la gente tiene las referencias que tiene, y por mucho que tú te preocupes, son cosas que no dependen de ti. Para mí ha sido muy bueno. Tuve la suerte de participar en una ficción que, digamos que ha sido un hito generacional, y que además me ha dado la oportunidad de hacer otras muchas cosas. Y entre ellas, esto.

–¿Vive más relajado ahora?

–Por supuestísimo. Aquello era la locura. Fue una de las últimas series nacionales de la televisión analógica. Nosotros teníamos un 40% de ‘share’, y en aquella época lo vivía con mucha alegría, pero tampoco te enterabas muy bien de lo que estaba ocurriendo en ese momento.

–¿Qué proyectos tiene entre manos?

–Estoy componiendo, y seguro que saldrá algo de música más pronto que tarde. Y luego, estoy grabando la segunda temporada de ‘El Vecino’ (Netflix).

–¿Le ha ‘ayudado’ a componer el confinamiento?

–Realmente no he compuesto mucho, pero sí me han venido muchas ideas que he ido anotando, y que ahora sí me están ayudando a componer. Dentro de todo el horror que hemos vivido y de esta situación absolutamente excepcional, lo habitual para mí no es estar en casa, y darme tiempo a mí no me ha venido mal.