Lo que hay que ver hoy

Un paseo por Galicia y Palencia; la historia del ascenso y caída del equipo de baloncesto callejero AND1; una película de anime o un viaje al pasado son algunas de las propuestas para la jornada del martes 23 de agosto.

El baloncesto protagoniza 'Secretos del deporte'. / Netflix

'Secretos del deporte: Ascenso y caída de AND1' (NETFLIX)

Nacido en las canchas de Nueva York, el 'AND1 Mixtape Tour' llevó el baloncesto callejero al gran público, rompió con lo establecido y reunió de paso a un equipo de marginados de ese deporte.

'El ascenso y la caída de AND1' muestra cómo tres amigos, que soñaban con darle más prestigio al juego que adoraban, lograron conectar con el particular arte del basquet urbano y acabaron poniendo patas arriba a la multimillonaria industria del baloncesto. Los cofundadores de AND1 y leyendas del baloncesto callejero como The Professor, Hot Sauce, Skip 2 My Lou, The Main Event y Shane the Dribbling Machine, entre otros, reflexionan sobre su experiencia y la trayectoria de la marca.

La 1 emite una nueva entrega de 'Comando al sol'. / rtve

'Comando al sol' (La 1, 21.25 horas)

Bajo el título de 'Buscando el freco', el espacio de La1 de RTVE se pierde esta semana en bosques milenarios, en despobladas tierras de brañas y osos. Viaja a las entrañas de los pueblos, busca la arquitectura imprescindible y los tesoros gastronómicos de la desconocida montaña palentina. Después, recala en las Rías Altas gallegas, se asoma a escarpados acantilados, disfruta de las tranquilas playas de Viveiro, abraza al árbol más grande de España y salta en uno de los festivales de música más multitudinarios de Europa.

La ría más ancha del Cantábrico da acceso a Viveiro, un lugar para pasear por acantilados imposibles, comer una de las mejores merluzas de pincho o asistir al Resurrection Fest.

Por otro lado, en Palencia, en el pueblo vecino, Olleros de Pisuerga, Abel, uno de sus 40 habitantes, enseña a decenas de turistas una ermita excavada en la roca. Conocida como la catedral del arte rupestre, recibe trece mil visitas al año y es uno de los edificios románicos que posee Palencia.

Una tierna adolescente es la protagonista de 'Mas allá del cielo'. / Movistar Plus+

'Over the sky: Más allá del cielo' (Movistar Estrenos, 22.45 horas)

Yoshinobu Sena dirige y escribe el guión de este tierno 'anime' con protagonistas adolescentes y una trama llena de fantasía y amor sobrenatural.

Los protagonistas de 'Over the Sky. Más allá del cielo' son los estudiantes Mio y Arata. Amigos desde la infancia, la chica siente por Arata algo más que amistad. Un día, tras una discusión trivial entre ambos, Mio decide que ya es hora de revelarle al joven sus sentimientos, pero, cuando se dirige al encuentro del chico, tiene un accidente.

Tras recuperar el conocimiento, Mio se encuentra en un extraño mundo con muchas semejanzas a su barrio tokiota de Ikebukuro.

'Descifrando el pasado' (#0, 21.35 horas)

La historiadora Bettany Hughes viaja a Egipto y a Pompeya para dirigir una investigación forense sobre algunos de los misterios más perdurables del mundo antiguo: los secretos oscuros de la vida de Tutankamón y la erupción del Vesubio.

Indagando en los secretos de Tutankamón, el equipo del documental descubre oscuras historias de este personaje histórico, incluido el asesinato de su madre.

Bettany también reconstruye la identidad y el destino de cinco víctimas del Monte Vesubio, uno de los peores desastres naturales de la historia, antes y después de su devastadora erupción. Es momento de explorar las pruebas de sus vidas e intentar comprender el mundo desde su punto de vista, devolviéndoles la voz. Este documental de tres episodios está producido por Sandstone Global Productions, responsables del galardonado documental, 'Guerreras épicas'.

Pernilla August, en un fotograma de la cinta. / Sundance tv

'La nueva vida de Britt-Marie' (SUNDACE TV 21.30 horas)

Cuando Britt-Marie, de 63 años, deja a su esposo después de 40 años de matrimonio, se ve obligada a reconsiderar su vida y romper con los viejos hábitos para poder conocer el mundo real.

Britt-Marie termina en la miserable ciudad de Borg, donde la vida parece haber terminado para las pocas personas que aún quedan.

Sin embargo, también hay sueños más grandes en Borg y renace la creencia, profundamente oculta, de Britt-Marie en un futuro. Quizás haya una segunda oportunidad en la vida, quizás nunca sea demasiado tarde para empezar a vivir.