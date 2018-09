Maniac (Netflix)

Creada por Patrick Somerville y dirigida por Cary Fukunaga, Maniac se estrena a nievl mundial. Ambientada en un mundo muy parecido al nuestro, es una época bastante similar, Maniac relata la historia de Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill), dos extraños unidos en las últimas etapas de un misterioso ensayo farmacéutico, en el que cada uno participa por sus propios motivos. Annie es una persona desesperanzada y sin rumbo, obsesionada por la relación rota que tiene con su madre y su hermana. Owen, el quinto hijo de una adinerada familia de empresarios de Nueva York, ha luchado toda su vida contra un controvertido diagnóstico de esquizofrenia. La vida de estos personajes no ha salido bien y la promesa de un nuevo y radical tratamiento farmacéutico (una secuencia de píldoras) los atare a ellos y a otros diez extraños a las instalaciones de Neberdine Pharmaceutical y Biotech para un ensayo con medicamentos de tres días que, según les afirman, no tendrá complicaciones ni efectos secundarios y resolverá todos sus problemas de forma permanente. Las cosas no salen como estaban previstas.