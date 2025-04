Jesús Calleja: «Nunca en mi vida había llorado tanto»

J. Moreno Martes, 15 de abril 2025, 23:40 Comenta Compartir

Cuenta el aventurero Jesús Calleja (Fresno de la Vega, León, 60 años) que 'Universo Calleja' no es un viaje de turismo. «Es una expedición verdadera. No sabes lo que va a ocurrir», resume el presentador de este formato de Telecinco (miércoles, 23:00 horas), que permite a los famosos reflexionar sobre la vida y contar esos episodios íntimos que solo un ambiente indicado les hace desvelar. «Nunca tanta gente conocida ha estado junta en un mismo programa, donde lo que hemos hecho no se puede encargar en ninguna agencia de viajes», defiende el explorador, que hace hincapié en el factor de la amistad que se crea en estas expediciones en equipo, en el que también hay incomodidades que no se pueden imaginar.

'Universo Calleja', producido por Mediaset España en colaboración con Zanskar Producciones, es la evolución del propio 'Planeta Calleja', el mítico espacio de Cuatro en el que el leonés se lleva a un personaje popular de aventura por el mundo. Con la nueva apuesta de Telecinco, Calleja ofrece una experiencia propia a un grupo de famosos, la mayoría viejos conocidos del presentador, en el que coinciden, se conocen y hablan de la vida mientras recorren destinos inalcanzables para la mayoría de los espectadores.

La nueva aventura arrancará a lo grande frente a las Pirámides de Guiza, uno de los lugares más icónicos del planeta. Allí, uno a uno, irán llegando los primeros invitados: Santiago Segura en un taxi desbocado con música a todo volumen; Laura Escanes en un elegante coche de caballos; y José Mota, que aparecerá caminando entre las dunas como un beduino del desierto.

Juntos vivirán una experiencia única, rara vez mostrada en televisión: visitar el interior de la Gran Pirámide de Keops a puerta cerrada. Acompañados del prestigioso egiptólogo Tito Vivas, explorarán la mítica Cámara del Rey y accederán reptando por los angostos pasadizos de la pirámide hasta la Cámara Subterránea, un recinto normalmente vetado incluso a los arqueólogos más reputados.

Una aparición inesperada

La aventura continuará con un vuelo hasta Luxor, la ciudad de los grandes templos. Allí visitarán el histórico Hotel Winter Palace, que hospedó a celebridades como Agatha Christie y Winston Churchill. La sorpresa llegará con la aparición inesperada de Mercedes Milá, que se unirá al grupo para seguir la expedición. También visitarán la casa de Howard Carter –descubridor de la tumba de Tutankamón–, y la tumba de Senenmut, también cerrada al público, antes de encontrarse con Rossy de Palma en la antigua ciudad obrera de Deir-el-Medina, hogar de los arquitectos reales.

El episodio culminará con una visita al Valle de los Reyes, también cerrado en exclusiva para el programa. En los siguientes capítulos David Bisbal, María Zanetti, Belén Rueda y Eva Hache serán algunos de los invitados.

«Viven situaciones reales en un mundo muy opuesto al suyo. Pensábamos que se iban a marchar corriendo. Estábamos prevenidos», comenta el presentador, que señala que con su «empuje» y la «excepcionalidad de un paisaje que te arrolla» han conseguido que los famosos no abandonen una experiencia que, según repite, no olvidan. «Es muy emocionante. Hemos llorado. Yo nunca en mi vida había llorado tanto, jamás», confiesa Calleja, quien cree que este programa no tiene como objetivo que los invitados cuenten una historia que el espectador ya conoce, sino «reflexionar sobre la vida, en qué punto estamos, hablar de la amistad o del dolor de cada uno». Todo ello, subraya, sin «egos» de los famosos. «Es un formato que no ha existido nunca en la tele», asegura.

Entre confesiones, risas y aventura, los invitados entran en un mundo donde «no hay cama, ni baños, ni agua caliente». «Estás en un lugar que podría ser el mundo hace 500 años, pero se adaptan y las cosas van saliendo», detalla el explorador. Los personajes viven «situaciones duras» en un ambiente en el que «las emociones explotan» y te llevan al desahogo. «Las cosas íntimas acaban en una emoción desbordada. Yo he contado cosas que no tenía por qué contar. Nos hemos limpiado y eso es increíble que pase haciendo un programa de televisión», destaca.

Viaje al espacio

'Universo Calleja' es el primer proyecto de Jesús Calleja que se ha estrenado en Mediaset tras cumplir su sueño de viajar al espacio en un cohete de la compañía aeronáutica Blue Origin. Semanas después de aquella experiencia, el presentador señala que le ha cambiado la vida. «Me impactó tanto que he venido un poco cambiado y valorando la suerte que tengo de vivir aquí», reconoce en el encuentro con los medios de comunicación.

El explorador, no obstante, se muestra bastante tajante frente aquellos críticos que tacharon de «estafa» su viaje al espacio. «Siempre hay gente que opina esas cosas. Nos tomamos esos argumentos con humor. No es que entre al trapo, pero mucha gente que consume redes sociales se creen estas bobadas. Y este programa ('Calleja en el espacio') sirve precisamente, de una buena manera, para argumentar con la ciencia», expone. Y también carga contra aquellos que ganan dinero «con bulos», en medio también de la corriente terraplanista que empieza a surgir en internet: «A la gente que consume esa mentira, con ciencia y humor les digo: 'No hagáis caso, que esto es una marcianada'».