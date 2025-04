Se hicieron virales en 2017. Silvia Charro y Simón Pérez eran dos asesores financieros que se movían como pez en el agua en algunos medios ... de comunicación. A Simón, entonces director académico de la Escuela Internacional de Administración y Finanzas, lo mismo le veíamos dar consejos en el canal de YouTube de prensa económica que acudir a un debate en Intereconomía definiéndose como anarcocapitalista; mientras que Silvia, su pareja, llevaba tres meses colaborando como consultora con la inmobiliaria Engel and Völkers. Pero todo cambió en apenas unas horas por un vídeo para Periodista Digital en el que ambos recomendaban invertir en vivienda y hacerlo «a tipo fijo». El tiempo les acabó dando la razón, pero el problema no fueron las sugerencias sino el lamentable estado en el que salieron a darlas: aún ébrios y con dificultades para vocalizar, prueba de que la noche anterior lo habían dado todo en alguna fiesta navideña.

El vídeo se viralizó y ambos acabaron perdiendo sus trabajos. A partir de ahí, comenzó una espiral de autodestrucción que aún continúa y que se ha podido seguir a través de los directos que la pareja hacía, primero en YouTube, donde sus seguidores podían pedir que se tatuaran el logo de Forocoches por 200 euros o simularan (o no) felaciones por 20, y en las últimas semanas en SSConexion, el canal que tienen en Twitch. A Simón le pagan ya por que se coloque en directo, insultar a Silvia, salir de casa en calzoncillos a gritar que es un bebé y que necesita una mamá que lo cuide o tirar una impresora desde el balcón a la calle. De momento, Twitch les ha baneado el canal, pero mucho me temo que eso no va a frenar este descenso a los infiernos que no parece tener suelo. Son las consecuencias de una viralidad no siempre buscada ni deseada y un aviso a navegantes.