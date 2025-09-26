Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Evan Dando, en su último videoclip.

Dejar marchar

Crítica de televisión ·

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:23

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, ... como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar. Evan Dando (Boston, 1967) lo tenía todo para convertirse en una gran estrella del pop. Era alto, guapo -en 1993 la revista People lo introdujo en su lista de las personas más bellas del mundo-, se defendía con la guitarra y tenía una voz profunda, que lo mismo le servía para atacar punkrockera 'Hate Your Friends' de sus primeros discos, que para emular a su adorado Gram Parsons. Pero, sobre todo, y gracias a la colaboración de compositores como Nic Dalton o Tom Morgan, tenía las canciones: 'Lovey' (1990), 'It's a Shame About Ray' (1992) y 'Come on Feel the Lemonheads' (1993) son tres joyas de los noventa. El furor por Evan Dando era tal que el artista hizo sus pinitos en la interpretación, con un cameo en 'Reality bites (Bocados de realidad)' (1994), la opera prima de Ben Stiller, y un pequeño papel en 'Heavy' (1995), de James Mangold.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  3. 3 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  4. 4 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  5. 5 Alejandro Sanz, primer artista confirmado del Granca Live Fest 2026
  6. 6 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil
  7. 7 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  8. 8 El Open Arms llega a Gran Canaria tras un mes patrullando en la provincia occidental
  9. 9 Charter 100 Canarias: una década de compromiso y visibilidad para la mujer
  10. 10 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dejar marchar

Dejar marchar