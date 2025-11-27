Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Alba Flores, en 'La revuelta'.

Alba Flores y 'La revuelta'

Crítica de televisión ·

El programa de este miércoles dejó claro que, cuando quiere y cuando un tema le seduce, David Broncano puede hacer una entrevista interesante y muy disfrutable

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

El programa de este miércoles de 'La revuelta' dejó claro que, cuando quiere y cuando un tema le seduce, David Broncano puede hacer una entrevista ... interesante y disfrutable, sin dejar a un lado la tontería y la diversión, que no tienen por qué estar reñidas. Vaya por delante que la primera parte del programa me sigue pareciendo de un sopor inaguantable. Llámenme carca, pero 'La resistencia' funcionaba mucho mejor cuando, al hilo de la actualidad, comenzaba con un monólogo.

canarias7 Alba Flores y 'La revuelta'

