Las hermanas Pombo sacan su lado más rebelde en 'El Hormiguero' y desvelan sus peleas

María, Marta y Lucía, las hermanas Pombo, acudieron anoche a 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada del 'reality' que se estrena este próximo 29 de febrero. La docuserie 'Pombo' cuenta la vida de esta familia repleta de 'influencers'. Entre las tres, acumulan más de cuatro millones de seguidores en Instagram donde son todo un verdadero ícono de estilo de vida.

Sin embargo, las hermanas aprovecharon su visita ayer para mostrar una faceta más desconocida, su cara más «rebelde». A las tres las «invitaron» a irse del colegio en el que estudiaban de pequeñas. «Nos han invitado a irnos a las tres. Cuando la directora nos invitó a irnos del colegio mi padre dijo a la directora: Os perdéis a tres grandes personas», comenzó señalando Marta (32 años), la mediana de las hermanas, que también aprovechó para contar que fue expulsada tres días por tirar una bomba fétida en mitad de clase y que organizó una huelga porque en el colegio a las niñas no las dejaban sentarse en el suelo porque llevaban falda.

El 23 de febrero vuelve a @PrimeVideoES la segunda parte de la docuserie “Pombo” #PomboEH pic.twitter.com/qJwDOkcfDQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 19, 2024

María (29), la pequeña y la más famosa de las tres, contó que casi la expulsan con 16 años de Canadá por robar una caja de sushi de un supermercado. «Empecé a llorar, me vino a recoger la coordinadora de los estudiantes españoles y me dijo que hiciera las maletas porque me iba al día siguiente y que le diera el teléfono de mis padres para avisar», ha relatado. Sin embargo, consiguió dar la vuelta a la situación y con 60 días de trabajo social logró que no la expulsasen. De la que no se libró fue de escribir en un papelito insultos hacia su profesora y que al ir a tirarlo lo descubrieran y lo leyeran en alto delante de toda la clase.

Lucía (34), la mayor de las tres, es piloto comercial, y un día que no había estudiado decidió que era buena idea coger un spray lacrimógeno y echarlo en la clase. Nadie pudo entrar durante tres horas.