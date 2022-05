De su habitación en Vitoria al escenario de Eurovisión

Solo Manuel Alejandro, compositor entre compositores, había conseguido hasta ahora pasearse con un tema de su puño y letra en dos ediciones consecutivas de Eurovisión. Lo hizo en 1966 y 1967, con Raphael al micrófono. Pero este honor ya no será suyo exclusivamente. El vitoriano Leroy Sánchez repite este sábado en el festival con la canción 'SloMo' -el año pasado firmó 'Voy a quedarme' para Blas Cantó- creada a diez manos entre él mismo, Ibere Fortes, Keith Harris, Maggie Szabo y Arjen Thonen. «En 2021 no tuve nada que ver con la candidatura, mi implicación se acabó cuando hice la canción, pero esta vez ha sido muy diferente. He estado involucrado desde la selección de la cantante a la producción artística», compara el joven, asentado hace una década en Estados Unidos, en un respiro durante la frenética cuenta atrás para la final eurovisiva en Turín.

La «montaña rusa» en la que viaja este treintañero desde que 'SloMo' ganó el Benidorm Fest comenzó, en realidad, a girar cuando era un crío. «Desde que era muy pequeño me quedaba embelesado con la música», cuenta Leroy. Le chiflaba 'Lluvia de estrellas', el mítico programa donde personas anónimas derrochaban voz caracterizadas como sus ídolos, y jamás podrá olvidar el impacto que le causó el 'Joyful, joyful' interpretado por Lauryn Hill en la película 'Sister Act 2'. «Guau», suelta al rescatar ese recuerdo. Mariola, una de las profesoras de música del vitoriano, ya avisó a sus padres de que el niño «tenía oído» pero ellos, limpiadora y carpintero, no podían asumir unos estudios en el conservatorio. El chico, sin embargo, se ató a su pasión con las cuerdas de una guitarra que había por casa y a la que sacó chispas en versión «autodidacta».

Leroy pasó por el coro del colegio, comenzó a escribir canciones, luego probó a cantarlas en su habitación... y, desde allí, con una cámara colocada sobre varios libros apilados, se coló en YouTube en plena adolescencia. «Me picaba el gusanillo de saber qué opinaría otra gente sobre lo que cantaba», reconoce. La repercusión «no fue inmediata», aunque sus 'cover' de Beyoncé, Justin Bieber o Adele fueron con el tiempo un exitazo. Hoy acaricia los 4,4 millones de suscriptores en su canal, más de 850.000 seguidores en Instagram, cerca de 111.000 en Twitter... Su carrera estalló en 2010 cuando un productor estadounidense lo descubrió en internet y, un año más tarde, se mudó a Florida.

Ahora vive en Los Ángeles, donde le encanta «sudar un rato» en el gimnasio, meterse en una sala de cine o hincarle el diente a nuevas comidas.

En su archivo personal cuenta con tres EP a su nombre y temas compuestos para Pitbull o NFK -Marc Anthony, Malú o Jennifer Lopez- también han cantado sus temas en estudio- y en su maleta se suceden las pegatinas de los aeropuertos que recorre con giras por medio mundo. De Vitoria, donde alguna vez se ha plantado en la calle Dato con su guitarra, hasta Australia. Y sin amuletos, ni supersticiones, aunque, confiesa, «ahora entro en el escenario con el pie derecho, es algo que he cogido de Chanel».