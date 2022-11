Estreno el 12 de diciembre 'Grandes Éxitos', la nueva apuesta musical de Movistar Plus+ un homenaje a la Carretera, la gasolina y la verbena Azúcar Moreno, Karina, Los Chunguitos, Camela, Manolo García, Sonia y Selena, Chimo Bayo o Los Manolos participan en el programa

Hay canciones con sabor a rumba, a verano, casetes y gasolineras y que hacen llenar pistas de verbenas y bodas. 'Grandes Éxitos' es un viaje por esos temas que atraviesan océanos de tiempo a base de estribillos y ritmos bailables, canciones que nos lo hacen pasar bien en cualquier fiesta.

¿Quién no ha bailado 'La Macarena' de Los del Río? ¿Quién no se ha dejado la voz con 'Amigos para siempre' de Los Manolos? ¿Quién no ha estado en unos coches de choque con 'Lágrimas de amor' de Camela sonando de fondo?

'Grandes Éxitos' es un homenaje a todos esos temas que hemos bailado y cantado en bodas, verbenas y fiestas, es un divertido viaje por todas esas canciones que, de alguna manera, forman parte de nuestra vida y nos traen buenos recuerdos.

Juan Salazar. / rafa navarro/rafa ariño

Preparénse para un viaje en coche y por carretera por las canciones que marcan la cultura musical en España, visite ferias y verbenas y reposte en gasolineras para llenar el depósito y alimentar con gasolina musical el radiocasete del coche, ese gran aliado de la identidad y el imaginario de la cultura popular nacional.

En tres capítulos

En los tres episodio de los que se compone el programa ('Amigo conductor'; 'Estaba de parranda' y 'Buscando el sol en la playa'), se recuerda la música que más se ha escuchado a lo largo de la historia de nuestro país, pero que no siempre ha sido la más elogiada por la crítica: hablamos de la rumba, de la canción del verano, de casetes, de gasolineras o de reguetón.

C.Tangana, que en su disco 'El Madrileño' bebe de la rumba o el flamenco o Rosalía, que en 2019 nos hipnotizó en los premios Goya con su interpretación de 'Me quedo contigo' (Los Chunguitos) son algunos de los artistas actuales de gran éxito que reivindican y defienden sobre los escenarios esta música.