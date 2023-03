El grancanario Alexey Jer se sube al escenario de 'Cover Night'

El artista canario Alexey Jer, con un gran recorrido a nivel nacional e internacional, participará en la noche de este jueves en el programa de talentos musicales Cover Night, la nueva apuesta de RTVE.

Ruth Lorenzo y junto al estelar jurado de Juan Magán, Mónica Naranjo, Miguel Bosé y la artista Chanel verán la puesta largo del grancanario en esta segunda entrega, a partir de las 21.50 hora canaria. Los concursantes defenderán con su talento, voz y banda en directo los mejores temas actuales y de otras épocas doradas, pero versionadas con nuevos estilos.

Alguno de los temas que sonarán serán 'Vas a quedarte', de Aitana; 'Fly me to the moon', de Frank Sinatra; 'Back to black', de Amy Winehouse; 'Always remember all this way', de Lady Gaga; o la versión de 'El hombre del piano', de Ana Belén. Todos ellos acompañados por la música en directo de la banda del programa.

Mientras que Ana Guerra templará los nervios de los diez nuevos candidatos, Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán, junto al público de 'Cover Night', tendrán la última palabra antes de saber qué concursantes terminarán el segundo programa sentados en las cabinas.