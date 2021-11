La segunda gala de 'Tu cara me suena 9' en Antena 3 sirvió en la noche del viernes para encumbrar a Nia, que imitó a Lil Nas X con el tema 'Montero (Call me by your name)'.

El segundo puesto fue para Agoney, que imitó a Pitingo. Tercera quedó María Peláe como Miley Cyrus

La triunfita Nia empató con Agoney, pero al haber recibido el 12 del público finalmente fue la ganadora de la velada.