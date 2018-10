García Brink visita el rodaje de ‘La Sala’

La serie española La sala, la primera serie de proyección internacional que se rueda íntegramente en Gran Canaria, cuenta con la participación de cien profesionales, entre actores y técnicos, y 300 figurantes canarios, subrayó ayer el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink, quien destacó la importancia de este tipo de rodajes porque permiten que los profesionales locales «se vayan integrando y vayan adquiriendo la experiencia necesaria». Además de contar con la canaria Goya Toledo como una de las actrices protagonistas, esta serie que comenzó a rodarse a finales de agosto apuesta así fuertemente por el talento local, ya que todos los actores secundarios y de reparto, casi 60, son isleños, así como todos los figurantes que necesita. Además, el 95% de los técnicos de esta producción de Can Can Producciones, Isla Audiovisual y Funwood Media es canario, lo que garantiza presencia insular en los departamentos de producción, arte, estilismo, maquillaje y peluquería, sonido, y cámaras, entre otros. En Can Can Producciones participa la empresa editora de CANARIAS7, Informaciones Canarias Sociedad Anónima. El Cabildo, a través de la Gran Canaria Film Comission, ha dado su apoyo al rodaje.