El futuro de 'Carnival Row' se decide el próximo 17 de febrero

En 2019, Prime Video estrenó la primera temporada de 'Carnival Row' una nueva serie dramática fantástica con un reparto que incluís dos bazas de peso: Orlando Bloome, famoso por su participación en sagas como 'El señor de los Anillos' y 'Piratas del Caribe' y Clara Delevigne, modelo y actriz con una legión de seguidores en redes sociales.

Para la plataforma digital, era su primera gran apuesta por el mundo de la fantasía y ese mismo año fue nominada a mejor serie de TV / telefilme de género fantástico en los Satellite Awards. La crítica, aunque se mostró dividida, en general aplaudió la serie.

La nueva temporada es también la última de la serie. / prime video

Futuro y criaturas

La primera temporada constaba de 8 capítulos y nos situaba en una oscura y futurista ciudad neo-victoriana, Burgo, lugar que se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra.

Cuando un asesino en serie empieza a matar de forma indiscriminada a los no humanos, el inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) investiga el último caso: el asesinato de una cantante. Y aunque el inspector trata de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.

Han tenido que pasar cuatro años para que vea la luz la segunda y última temporada de la serie.

Segunda entrega

La segunda temporada, que consta de 10 capítulos, arranca con el exinspector Rycroft Philostrate, más conocido como Philo, investigando una serie de asesinatos espantosos que avivan la tensión social. Vignette Stonemoss y el Cuervo Negro planean vengarse de la injusta opresión infligida por los líderes humanos de Burgo, Jonah Breakspear y Sophie Longerbane.

Tourmaline hereda poderes sobrenaturales que amenazan su destino y el futuro de The Row. Y, tras escapar de Burgo y de su vengativo hermano Ezra, Imogen Spurnrose y su compañero Agreus Astrayon se encuentran con una nueva sociedad radical que pone en peligro sus planes.

Con los humanos y las hadas divididos y la libertad en juego, cada héroe se enfrentará a dilemas y pruebas imposibles que definirán su alma en el épico final de 'Carnival Row'.